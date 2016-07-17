۲ میلیون تماس با سامانه سامد در کرمانشاه برقرار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسیب قبادیان عصر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات در استان کرمانشاه از وجود ۱۸۳ هزار خط تلفن ثابت در استان با ظریب نفوذ ۲۹۹ و یک دهم درصد خبرداد.

وی افزود: یک و هفت دهم مشترکان همراه اول کشور در استان کرمانشاه هستند و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در استان ۸۵ درصد هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه گفت: هم کنون دو هزار و ۱۱۶ روستا در استان کرمانشاه تلفن خانگی دارند و ۳۱۸ روستا هم حداقل یک خط تلفن دارند.

وی از وجود سه هزار و ۸۱۲ کیلومتر شبکه فیبرنوری در استان خبرداد و گفت: در مجموع ۱۰۳ هزار منصوبه ADSL داریم که ۸۷ هزار از آن مشترک مخابرات هستند.

قبادیان اشاره ای نیز به تشکیل ستادی برای تمهیدات سفر توسط شرکت مخابرات و ارتباطات زیرساخت و سایر دستگاه های ارتباطی و بخش خصوصی از یک ماه قبل داشت و گفت: در این راستا زیرساخت های ارتباطی در نقاط مختلف استان از مرزها تا نقاط پراکنده چون پروژه های کشاورزی فراهم شد.

وی افزود: هم چنین در این مدت ۵۰۰ خط تلفن در نقاط مختلف استان از جمله سامانه سامد راه اندازی شد و از ۲۴ ساعت گذشته تا کنون حدود دو میلیون تماس با این سامانه برقرار شده است.

مدیرعامل مخابرات استان کرمانشاه افزود: هم چنین اینترنت مورد نیاز نیز برای نقاط مختلف از جمله ورزشگاه و برای خبرنگاران فراهم شده است.