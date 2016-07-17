باید با منطق از داوران دفاع شود تا اشتباهات به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی در حاشیه مراسم تجلیل از برترین داوران لیگ پانزدهم گفت: باید از داوران حمایت شود زیرا این عزیزان در برخی مواقع تحت فشار قرار می گیرند. ما باید با یک منطق خوب از داوران دفاع و حمایت کنیم.

وی افزود: اشتباهات داوری در هر مسابقه ممکن است وجود داشته باشد و شاید بعضی اوقات این اشتباهات به نحوی رقم بخورد که خوشایند نباشد. باید با برنامه ها و آموزش های لازم اشتباهات داوری را تا حد ممکن کاهش و به داوران اعتماد به نفس دهیم.

اسدی در رابطه با جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در این جلسه عابدینی گزارش کاملی از مسائل مختلف مانند تبلیغات محیطی را ارائه دادند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه قرار است سهمیه‌های سقوط به لیگ دسته اول به ۲.۵ سهمیه کاهش پیدا کند، خاطرنشان کرد: قرار شد گزارش کامل این موضوع را مهدی تاج رئی فدراسیون توضیح دهد.

وی در پایان در خصوص انتخاب رئیس کمیته اخلاق تصریح کرد: این انتخاب صورت گرفته است.