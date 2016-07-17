به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین استقلال پس از بازگشت از اردوی پیش فصل ارمنستان و با حضور بیش از ۸۰۰ هوادار در کمپ زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد.

سرمربی استقلال به دلیل جلسه‌ای که با مسئولان باشگاه نفت به خاطر مطالباتش داشت خیلی زود تمرین را ترک کرد تا خود را به جلسه برساند.

مهدی رحمتی و حسین حسینی تمرینات ویژه ای را زیر نظر حمید بابازاده برگزار کردند.

قبل از شروع تمرین و بنا به دستور سرمربی استقلال همه بازیکنان به سمت منصور پورحیدری رفته و ضمن خوشامد به او از طرف استقلال برای تمرین رخصت گرفتند.

منصوریان دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست در دیدار تدارکاتی که فردا با تیم خونه به خونه آمل دارند با آرامش بازی کنند تا دچار مصدومیت نشده و خود را برای شروع لیگ آماده کنند.

فرشید باقری به دلیل یک مصدومیت جزیی به طور انفرادی تمرین کرد.

هواداران استقلال خسرو حیدری، سیدمهدی رحمتی و امید ابراهیمی را بیشتر از سایر بازیکنان تشویق کردند.

پس از اینکه منصوریان تمرین را ترک کرد محمد خرمگاه وظیفه تمرین دادن بازیکنان را به عهده گرفت و مرتب با بازیکنان صحبت و نکات فنی را به آنها گوشزد می کرد.

بازیکنان زیر نظر استیون جونز مربی بدنساز ، خود را گرم کرده و به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و در بخش بعدی تمرین بازیکنان در قالب دو تیم آبی و صورتی یک فوتبال درون تیمی را انجام دادند که خرمگاه از بازیکنان خواست کارهای تاکتیکی را با جدیت بیشتری انجام دهند.

احمد کعبیان پور بازیکن سابق استقلال در تمرین حضور پیدا کرد و پس از خوش و بش با منصوریان و دیگر اعضای کادر فنی در گوشه ای از زمین به تماشای تمرین نشست.

علی چینی به هنگام ورود به زمین پس از خوش و بش با خبرنگاران گفت: تمام فکر و ذکرش این است که مشکلات مطالباتش با نفت حل شود.

حسین حسینی دروازه بان دوم استقلال که قرار است در دو بازی اول به دلیل محرومیت رحمتی درون دروازه قرار بگیرد از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

با توجه به اینکه آبی پوشان فردا دیدار تدرکاتی را مقابل خونه به خونه آمل انجام خواهند داد تمرینات‌شان را سبک تر انجام دادند.

قرار است فردا استقلال از ساعت ۱۸.۳۰ در زمین شماره ۲ آزادی به مصاف تیم خونه به خونه آمل برود.

تمرین آبی پوشان پس از ۷۵ دقیقه به پایان رسید.