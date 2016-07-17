به گزارش خبرنگار مهر، علی نادر دهقانی عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع تحقیقات و فناوری جهاد دانشگاهی لرستان در محل بام لرستان در سخنانی با بیان اینکه فعالیت دانشگاهها در راستای توسعه پایدار و اقدامات دانش بنیان است اظهار داشت: جهاد دانشگاهی نهادی انقلابی و شبکه ای گسترده از مراکز تحقیقاتی است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی لرستان برنامه دارد که فعالیت های کشاورزان در حوزه گیاهان دارویی را جمع آوری و آنها را تجاری سازی و تبدیل به دارو کنیم گفت: این امر می تواند حجم عظیمی از متقاضیان کار در استان را مشغول به کار کند.

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت های دانش بنیان این نهاد در استان لرستان بیان داشت: در این راستا جهاد دانشگاهی متعهد شده که در استان ۵ شرکت دانش بنیان را راه اندازی کند.

دهقانی یادآور شد: در این راستا خوشبختانه با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته مجوز اولین شرکت دانش بنیان جهاد دانشگاهی طی روزهای اخیر اخذ شده و به زودی استارت کار اجرایی آن در استان زده خواهد شد.