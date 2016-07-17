احداث گلخانه ۶.۵ هکتاری در شهرستان کوهدشت توسط جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع تحقیقات و فناوری جهاد دانشگاهی لرستان در محل بام لرستان در سخنانی با بیان اینکه خوشبختانه در لرستان هر روز و هفته شاهد آغاز و یا بهره برداری از پروژه های عمرانی هستیم اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید و از زمان انتصاب مدیریت ارشد لرستان کارهای اقتصادی در لرستان به طور جدی در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه استان لرستان به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور معرفی شده است عنوان کرد: این امر نشان از قابلیت های مدیریتی و همچنین توانمندی ها و ظرفیت های موجود در لرستان است.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به تشکیل کمیته های اقتصاد مقاومتی در لرستان بیان داشت: برنامه ها و اقدامات در دستور کار در حوزه اقتصاد مقاومتی هم در استان و هم در کشور همواره مورد رسد قرار می گیرد.

غضنفری در ادامه سخنان خود بر لزوم اجرای کارها، طرحها و پروژه های لرستان در قالب برنامه های علمی و دانش بنیان تاکید کرد و گفت: در این راستا یک گلخانه از سوی جهاد دانشگاهی در مساحتی بالغ بر ۶.۵ هکتار در شهرستان کوهدشت احداث می شود.

وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که این گلخانه تا مرداد ماه سال آینده در کوهدشت به بهره برداری برسد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه در این گلخانه کارهای تحقیقاتی و همچنین تولیدی انجام می گیرد بیان داشت: همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی در استان یکی دیگر از برنامه های مدنظر برای رونق تولید و اشتغال است.