فرآوری گیاهان دارویی در ۱۰ استان کشور توسط جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید هاشمی عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مجتمع تحقیقات و فناوری جهاد دانشگاهی لرستان در سخنانی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی و علمی است اظهار داشت: این نهاد از سال ۵۹ فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی پل ارتباطی بین جامعه و صنعت است عنوان کرد: همچنین این نهاد در حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، تجاری سازی فناوری ها و همچنین ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان فعالیت دارد.

معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این نهاد در حوزه تولید دانش، فناوری و همچنین تا مرحله نیمه صنعتی کردن فناوری ها در کشور فعالیت دارد افزود: جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف پزشکی، تولید داروهای ضدسرطان، کشاورزی و ... فعالیت و اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

هاشمی با بیان اینکه طی سه سال آخر برنامه پنجم توسعه کار تکثیر، غنی سازی و فرآوری گیاهان دارویی از سوی جهاد دانشگاهی کشور در ۱۰ استان کشور در دستور کار قرار گرفت افزود: این امر در ایجاد اشتغال و همچنین رونق اقتصادی استانها تاثیر گذار است.

وی با اشاره به فعالیت سه پژوهشگاه جهاد دانشگاهی کشور عنوان کرد: همچنین در حال حاضر ۱۶ پژوهشکده جهاد دانشگاهی در کشور فعالیت دارند.

معاون هماهنگی و توسعه جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به فعالیت دو پارک علم و فناروی زیر نظر جهاد دانشگاهی بیان داشت: همچنین ۱۹ مرکز رشد جهاد دانشگاهی در سطح کشور زیر نظر این نهاد فعالیت دارند.

هاشمی یادآور شد: ۲۰ درصد بودجه جهاد دانشگاهی کشور از محل کمک های دولت و ۸۰ درصد ان نیز از محل درآمدهای پژوهشی و آموزشی تامین می شود.