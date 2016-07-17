به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه بحرین، مقامات رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مخالفان این رژیم ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سیاست ها رژیم آل خلیفه علامه «محمد صنقور» امام جمعه منطقه «الدراز» را احضار کردند.

علت احضار امام جمعه الدراز انتقادات وی از رژیم آل خلیفه عنوان شده است. وی همچنین از ایراد خطبه و سخنرانی در نمازجمعه نیز منع شده است.

گفتنی است منطقه الدراز از هفته های پیش تاکنون به دلیل سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور از سوی رژیم آل خلیفه با تنش های بسیاری همراه بوده است.