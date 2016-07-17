افتتاح طرح های کشاورزی در استان کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌های کشاورزی استان کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

حجتی وزیر کشاورزی که در اسلام آباد غرب مستقر بود از طریق ویدئو کنفرانس طرح های مورد نظر را بدین شرح اعلام کرد: تعداد ۱۲۴۲۰ هکتار در قالب ۱۶ پروژه پروژه با اعتباری معادل ۲۵۷ میلیارد تومان در سه شهرستان استان در حال اجراست که امیدواریم تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: تعداد ۸ پروژه دام و طیور شامل ۵ واحد پروار بندی به تعداد ۴ هزار واحد دامی با ظرفیت ۱۰۰ تن گوشت قرمز، سه واحد پرورش مرغ با ظرفیت ۲۵۶ هزار قطعه و تولید بیش از ۵۰۰ تن گوشت سفید به بهره‌براری می‌رسد.

حجتی گفت: فاز اول مجتمع کشت و صنعت بیستون در منطقه مرزی قصرشیرین شامل ۶۰۰ هکتار باغات مدرن و ۱۰۰۰ هکتار شبکه‌های آبیاری تحت فشار و سد مخزنی ۲۵ میلیون متر مکعبی و پرورش ماهی به ظرفیت یک میلیون قطعه با مجموع سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با مشارکت و سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان با اشتغالزایی ۷۰۰ نفر در این سفر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: طرحی که در منطقه اسلام آبادغرب آماده کلنگ زنی است شامل شهرک کشاورزی گلخانه ای اسلام آبادغرب است که سرمایه گذار آن شرکت پیشگامان کشاورزی کوثر است. عملیات اجرایی این طرح با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سهم آورده مجری در سطح ۵۶هکتار با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر با تولید سالانه ۱۱ هزار تن محصولات سبزی و سیفی وسایر محصولات کشاورزی با هدف تامین نیاز مردم و صادرات به کشورهای هدف و کشورهای همجوار آغاز می‌شود.

دکتر روحانی ضمن تشکر از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی بهره برداری از ۴۱ طرح سیستم آبیاری تحت فشار، ۸ طرح پرورش دام و طیور، فاز اول طرح مجتمع کشت و صنعت بیستون فارس و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ شبکه فرعی آبیاری و گاوداری ماهیدشت و مجتمع گلخانه ای شرکت پیشگامان شهرستان اسلام آبادغرب را اعلام کرد.