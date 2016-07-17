دولت به قول ها و تعهدات داده شده پایبند است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی عصر امروز یکشنبه در نشست با مسئولان و نمایندگان اقشار شهرستان کنگاور با اشاره به شعار رئیس جمهور مبنی بر اینکه «ما دولت راستگویان و پاک دستان را تشکیل می دهیم»، گفت: خود آقای روحانی در اکثر جلسات بر این موضوع تاکید دارند که تنها کاری که از پس آن برخواهید آمد را قول دهید تا مردم به شما بدبین نباشند.

وی با اشاره به اختصاص ۹۹۸ میلیارد تومان اعتبار از طرف رئیس جمهور برای استان، گفت: تلاش ما بر این است که به قول ها و تعهدات خود عمل کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در سفر های مختلف استانی ما گزارشات کامل را از استاندار بررسی می کنیم و در مواردی که کاری انجام نشده یا به کندی پیش رفته دستور پیگیری می دهیم.

وی با اشاره به اینکه ما در همه حال به تعهدات خوب پایبندیم، گفت: رئیس جمهور قبل از انتخابات سال ۹۲ قول هایی به مردم دادند که ما بر این قول ها هنوز پایبندیم، لذا اگر در این دولت قولی داده می شود خود را موظف به انجام آن می دانیم و در صورت عدم تحقق از مردم عذرخواهی می شود.

فانی با مقایسه وضعیت کنونی کشور نسبت به دوره گذشته گفت: ما دولت را در شرایط نامطلوب تورم بالای ۴۰ درصد، رکود مطلق و با رشد منفی تحویل گرفتیم، این درحالی است که اکنون با وجود اینکه قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار رسیده تورم تک رقمی را شاهد هستیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: دولت توانایی استخدام همه افراد را ندارد، لذا تمام تلاش خود را برای تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی منفی ۶ را به مثبت ۱ و ۲ انجام داده ایم و سرانجام از رکود بیرون آمدیم، حالا رسیده ایم به زمانی که سرمایه گذاران از سراسر جهان برای ورود به بازار ایران رقابت می کنند، البته باید بازار صادرات را هم در کشورهای همسایه رونق بدهیم.

وی با ابراز نگرانی از اینکه ما در حال حاضر ۸۵ درصد از بودجه کشور را صرف هزینه های اجرایی می کنیم، گفت: تنها ۱۵ درصد از بودجه صرف عمران می شود که این کاملا نا مطلوب است و در سراسر کشورها این آمار برعکس است.

وی در بخش دیگری از سخنان امنیت حال حاضر کشور را نعمت بزرگی خواند و گفت: به لطف خداوند کشور ما در مقایسه با سایر کشور های همسایه در امنیت کامل به سر می برد که این مرهون قدرت نظامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است و خوشحالیم که این امنیت زمینه حضور سرمایه گذاران به کشور و رونق گرفتن وضعیت اقتصادی کشور است.

وزیر آموزش و پرورش در بخش مخصوص به خود گفت: وجود بیش از ۱۳ و نیم میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون معلم نشان از بزرگی نهاد آموزش و پرورش است، لذا بدون شک نواقص کار زیاد است هرچند که در دولت یازدهم بودجه آموزش و پرورش ۷/۲ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص سیاست بین الملل گفت: ما در بخش خارجی و دیپلماسی بسیار موفق عمل کرده ایم و ایران توانسته است به تعبیر رییس جمهور به برد برد در صحن بین الملل دست پیدا کند.