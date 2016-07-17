به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن پور دروازهبان تیم فوتبال شموشک گلستان که چندی پیش در تستهای تیم فوتبال جوانان ساپیا تهران شرکت کرده بود، با جلب نظر کادر فنی به عضویت این تیم درآمد.
در تست تیم فوتبال جوانان سایپا که در لیگ برتر تهران حضور دارد، ۷۰۰ بازیکن شرکت داشتند که در نهایت ۲۰ نفر انتخاب شدند تا حسن پور یکی از این بازیکنان باشد.
دروازهبان گلستانی تیم فوتبال جوانان ساپیا تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از چندین سال فعالیت در فوتبال استان، میخواستم در فصل جدید برای یک تیم بزرگ و تهرانی بازی کنم تا شرایط برای پیشرفتم مهیا شود.
علی حسن پور افزود: چندین سال عضو تیم شموشک گلستان بودم و پس از مشورت با آقای کیانوش رحمتی، ایشان من را به تیم جوانان سایپا معرفی کرد و من نیز تمام تلاش خود را برای موفقیت در تستهای این باشگاه انجام دادم.
وی ادامه داد: خوشبختانه توانستم از جمع ۷۰۰ بازیکن جزو ۲۰ نفر نهایی باشم و در حال حاضر تمام هدفم رسیدن به ترکیب اصلی تیم است.
حسن پور تصریح کرد: از جمع سه دروازهبان تیم فوتبال جوانان سایپا، دو دروازهبان دیگر بومی و از آکادمی باشگاه هستند که این موضوع کار من را سختتر میکند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت فوتبال گلستان در ردههای پایه، گفت: گلستان در بخش استعدادهای ردههای پایه فوتبال جزو بهترین استانهای کشور است و اگر این استعدادها مدیریت شوند، آینده خوبی در انتظار فوتبال گلستان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاههای تهران، پنجشنبه ۳۱ تیر آغاز میشود که تیم سایپا در هفته اول به مصاف تیم دلوارافزار خواهد رفت.
تیم سایپا در فصل گذشته این رقابتها در مکان چهارم جدول قرار گرفت.
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