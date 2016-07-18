به گزارش خبرنگار مهر محمدسمیع والی ولایت نیمروز افغانستان عصردیروز در سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی نگین مکران شهرستان چابهار افزود: کشور افغانستان پتانسیل‌های فراوانی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و معادن دارد و به همین دلیل به دنبال راهی برای صادرات تولید این بخش ها به دیگرنقاط مختلف جهان هستیم.

وی با بیان اینکه شهرستان چابهار با توجه به موقعیت اتصال به آبهای اقیانوسی یکی از مقاصد تجار افغانستان است ادامه داد: با وجود ظرفیت ها و موقعیت های بکر چابهار باید شرایطی فراهم شود تا روابط تجاری دو طرف گسترش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین مزیت بندر چابهار برای سرمایه‌گذاران و تجار افغانستان صرفه‌جویی در هزینه‌، برگشت سرمایه، کوتاهی مسیر، ، وجود امنیت و دسترسی به بازارهای جهانی است.

وی افزود: حمل‌ونقل و ترانزیت کالا بین ایران و افغانستان فرصتی طلایی در بحث تجارت در منطقه است.

احیای هامون باید در دستور کار دو کشور باشد

استاندار سیستان و بلوچستان نیز گفت: شهرستان چابهار می تواند در رونق وتوسعه نیمروز اثر گذار باشد و ما براساس خواسته نیمروز آمادگی لازم رابرای دادن جایگاه در منطقه آزاد چابهار و بندر را داریم.

علی اوسط هاشمی بیان کرد: با خشک بودن هامون و توسعه دو منطقه در آینده تحت الشعاع قرار می گیرد و روابط را ضعیف می کند و بر این اساس باید دو کشور برای احیای این تالاب بین المللی اقدامات لازم را بکند.

وی عنوان کرد: همچنین باید برای سهولت در فعالیت سرمایه گذاران در دو استان نیمروز و افغانستان و همچنین سیستان وبلوچستان مراحل تاسیس دفاتر کنسولگری افغانستان در چابهار و ایران مورد بررسی قرار بگیرد و این دفاتر می توانند نقش مهمی در توسعه روابط و صدور ویزا و... داشته باشد.

وی گفت: سرمایه گذاران می توانند در قسمت های مختلف پتروشیمی مکران نیز فعالیت و سود آوری کنند.

چابهار کانون توجه دنیا است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار گفت: پس از برجام این نود و سومین هیئت خارجی است که به این منطقه سفر کرده در حالی که بسیار از هیئت های اقتصادی دیگر به چابهار سفر کرده و اقدام به تاسیس شرکت و عقد تفاهم نامه همکاری کرده اند.

حامد علی مبارکی بیان کرد: ما آمادگی لازم را برای سرمایه گذاری با کشور افغانستان که در همه ادوار مختلف تاریخ تعاملات تجاری و فرهنگی با ایران را داشته اند، داریم.

وی خاطرنشان کرد: منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۷۲ و همزمان با مناطق آزاد کیش و قشم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سال ۱۳۷۳ در زمینی به مساحت ۱۴ هزار هکتار فعالیتش را شروع کرد.