آغاز احداث تونل قطار شهری و ۴ تقاطع غیر همسطح در شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌های عمران شهری کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تونل متروی شهر کرمانشاه و آغاز عملیات اجرایی ۴ تقاطع غیر همسطح گزارش خود را ارائه داد.

رحمانی فضلی گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه مهمترین پروژه عمران شهری غرب کشور است و این پروژه به طول ۱۳ کیلومتر که هشت و نیم کیلومتر از این پروژه در مرحله اول در حال اجرا و امروز مرحله دوم پروژه یک تونل به طول ۶ کیلومتر داریم با حدود ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار آن است.

وی افزود: این پروژه نخستین پروژه قطار شهری غرب کشور محسوب می‌شود و این ۱۳ کیلومتر با توجه به اینکه کریدور شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه است امیدواریم بتوانیم آن را به عنوان یکی از مطالبات همیشگی شهر، در زمان مقرر تمام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: ۴ تقاطع غیرهمسطح در ۴ نقطه ترافیکی شهر با ۱۲۰ میلیارد اعتبار احداث می‌شود تا در روانسازی ترافیک شهری کرمانشاه موثر باشد. پیمانکار این پروژه تعهد داده که کار را انجام داده و اعتبارات لازم برای این مهم لحاظ می‌شود.

دکتر روحانی ضمن تشکر از وزیر کشور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تونل مترو و ۴ تقاطع غیر همسطح شهر کرمانشاه را اعلام کرد.