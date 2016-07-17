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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

با اعلام رئیس جمهور صورت گرفت؛

آغاز احداث تونل قطار شهری و ۴ تقاطع غیر همسطح در شهر کرمانشاه

آغاز احداث تونل قطار شهری و ۴ تقاطع غیر همسطح در شهر کرمانشاه

کرمانشاه- عملیات اجرایی فاز دو تونل مترو و عملیات اجرایی ۴ تقاطع غیر همسطح در شهر کرمانشاه با دستور رییس جمهور آغاز شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌های عمران شهری کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تونل متروی شهر کرمانشاه و آغاز عملیات اجرایی ۴ تقاطع غیر همسطح گزارش خود را ارائه داد.

رحمانی فضلی گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه مهمترین پروژه عمران شهری غرب کشور است و این پروژه به طول ۱۳ کیلومتر که هشت و نیم کیلومتر از این پروژه در مرحله اول در حال اجرا و امروز مرحله  دوم پروژه یک تونل به طول ۶ کیلومتر داریم با حدود ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار آن است.

وی افزود: این پروژه نخستین پروژه قطار شهری غرب کشور محسوب می‌شود و این ۱۳ کیلومتر با توجه به اینکه کریدور شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه است امیدواریم بتوانیم آن را به عنوان یکی از مطالبات همیشگی شهر، در زمان مقرر تمام کنیم.

رحمانی فضلی افزود: ۴ تقاطع غیرهمسطح در ۴ نقطه ترافیکی شهر با ۱۲۰ میلیارد اعتبار احداث می‌شود تا در روانسازی ترافیک شهری کرمانشاه موثر باشد. پیمانکار این پروژه تعهد داده که کار را انجام داده و اعتبارات لازم برای این مهم لحاظ می‌شود.

دکتر روحانی ضمن تشکر از وزیر کشور آغاز عملیات اجرایی فاز دوم تونل مترو و ۴ تقاطع غیر همسطح شهر کرمانشاه را اعلام کرد.

کد مطلب 3716331

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    نظرات

    • محمد گماری ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مثل پروژه میدان امام حسین قبل از احداث این طرح میدان امام حسین داری بار ترافیکی روان تری بود

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