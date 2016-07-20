به گزارش خبرگزاری مهر، مهرنگ دوستی‌رضایی در تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: مطابق بررسی‌های به‌ عمل آمده، بازدیدهای محلی و پایش مستمر تراز کنونی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۸۹ متر از سطح دریاهای آزاد بوده که نسبت به مشابه سال گذشته با تراز ۱۲۷۰.۳۰ افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در سال آبی جاری بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب به‌ ویژه در سه ماهه فصل بهار به دریاچه ارومیه وارد شده است. مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب آذربایجان غربی همچنین از افزایش ۵۹ سانتی‌متری سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی در خصوص خبرهای مربوط به سرخ شدن آب دریاچه ارومیه که در روزهای اخیر عنوان شده بود، گفت: غلظت نمک دریاچه ارومیه از شرایط فوق اشباع در فروردین ماه به کمتر از ۲۸۰ گرم در لیتر کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر به‌ خاطر افزایش مواد مغذی ورودی از رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه جلبک‌های تک سلولی، باکتری‌ها و حتی آرتمیا، بستر مناسب برای فعالیت‌های خود را پیدا کردند که در روزهای اخیر به‌ دلیل افزایش تبخیر از سطح دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک به بیش از ۳۴۰ گرم در لیتر جلبک‌ها و باکتری‌های موجود برای مقاومت در مقابل شوری، موادی را در خود تولید می‌کنند که به رنگ قرمز است.

دوستی رضایی تصریح کرد: افزایش فعالیت آرتمیا در پهنه آبی دریاچه ارومیه نیز با دارا بودن رنگ سرخ از علت‌های اصلی سرخی دریاچه ارومیه به‌ شمار می‌آید.