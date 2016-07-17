کشته شدن سه پلیس در درگیری های مسلحانه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در درگیری های مسلحانه امروز میان پلیس آمریکا و تبهکاران این کشور، دست کم ۴ نفر در ایالت های فلوریدا و لوئیزیانا، جان خود را از دست دادند که سه تن از آنها پلیس هستند.

بر اساس این گزارش، درگیری نخست دریک مرکز درمانی واقع در فلوریدا رخ داد که طی این حادثه یک مرد مسلح با اسلحه خود به داخل این مرکز درمانی یورش برده و با شلیک گلوله به سمت دو زن که یکی از آنها بیمار بستری و دیگری از کارمندان این مرکز درمانی بوده اند، آنها را به قتل رسانده است.

اما در درگیری دوم که عصر امروز به وقت محلی ایران رخ داد، یک مرد مسلح تنها با شلیک به سمت نیروهای پلیس ایالتی لوئیزیانا، سه تن از افراد پلیس را کشته و ۵ تن دیگر از آنها را زخمی می کند.

گفتنی است درگیری های مسلحانه میان پلیس آمریکا و سیاهپوستان از زمان کشته شدن یک شهروند سیاه پوست این کشور توسط نیروهای پلیس به شدت افزایش یافته است.