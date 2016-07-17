۱۰ هزار متر مربع پروژه درمانی در استان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های پزشکی استان کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان فارابی مستقر شده و گزارش خود را در خصوص ۱۱ پروژه در استان کرمانشاه ارائه داد.

هاشمی توضیح داد: تا پایان امسال بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی را افتتاح خواهیم کرد که بخشی از الزامات وزارت بهداشت است بنابراین یکی دو سفر دیگر را به نیابت از رئیس جمهور برای افتتاح بیمارستان‌هایی که به زودی تکمیل و تجهیز خواهد شد به این استان خواهیم داشت.

وی گفت: ۴۳ باب خانه بهداشت در سطح استان افتتاح می‌شود. ۳ دستگاه مراکز سی. تی. اسکن در بیمارستان های امام خمینی(ره) و سنقر و سرپل ذهاب، بخش سه روانپزشکی بیمارستان فارابی و سی سی یو بیمارستان امام علی(ره)، مرکز بهداشتی در بوژان و دالاهو از دیگر طرح هایی است که افتتاح می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: طرح های ایجاد مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی در بیمارستان امام رضا(ع)، ایجاد مرکز کاهش آسیب برای معاونت بهداشتی در جهت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، ۱۲ پروژه مرکز بهداشتی درمانی در شهرها و روستاهای استان، ۷ پروژه کلینیک‌های ویژه در استان و شهرستان‌ها و اورژانس بیمارستان‌های طالقانی و امام رضا(ع) هم اجرایی می شوند.

هاشمی گفت: به طور کلی نزدیک به ۱۰ هزار متر مربع پروژه درمانی امروز افتتاح می‌شود و عملیات اجرایی نزدیک به ۴۰ هزار متر مربع پروژه درمانی دیگر آغاز می‌شود که این پروژه ها تا پایان دولت با ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار و نزدیک به ۱۴۰۰ نفر شغل تکمیل می شود.

دکتر روحانی ضمن تشکر از دکتر هاشمی و تقدیر از همه پرستاران و پزشکان گفت: به حول و قوه الهی بهره‌برداری از ۴۳ مرکز بهداشتی درمانی، بخش‌های سی سی یو بیمارستان‌های امام علی(ع)، بخش سه روانپزشکی بیمارستان فارابی، سه مرکز سی. تی. اسکن، پاویون بیمارستان امام خمینی(ره) و آغاز عملیات اجرایی مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی بیمارستان امام رضا(ع)، مرکز کاهش آسیب معاونت بهداشتی، و پروژه‌های بیمارستان طالقانی و امام رضا را آغاز نمایید.