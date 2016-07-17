  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۶

گروگان گیران پاسگاه پلیس ایروان دستگیر شدند

گروگان گیران پاسگاه پلیس ایروان دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ارمنستان از بازداشت تمامی گروگان گیران پاسگاه ایروان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آمریکا، پلیس ارمنستان از دستگیری عاملان حمله به پاسگاه پلیس در این کشور حمله کرده بودند خبر داد.

نیروهای امنیتی ارمنستان، صبح امروز از حمله گروهی از مردان مسلح به یک پاسگاه پلیس در ایروان و به گروگان گرفتن چند تن از ماموران این پاسگاه خبر داده بود.

گفته می شود در این درگیری یک مامور پلیس کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.

مقام های امنیتی ارمنستان، تعداد افراد مسلح را ۲۰ تن و همچنین تعداد پلیس های دستگیر شده را ۸ تن اعلام کرده بودند.

به گفته منابع خبری، هدف این گروه، آزادی «ژیرار سفیلین»، رهبر در بند خود از زندان بودند. وی ماه گذشته به جرم تلاش برای براندازی دولت بازداشت شده بود.

کد مطلب 3716339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها