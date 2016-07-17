گروگان گیران پاسگاه پلیس ایروان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آمریکا، پلیس ارمنستان از دستگیری عاملان حمله به پاسگاه پلیس در این کشور حمله کرده بودند خبر داد.

نیروهای امنیتی ارمنستان، صبح امروز از حمله گروهی از مردان مسلح به یک پاسگاه پلیس در ایروان و به گروگان گرفتن چند تن از ماموران این پاسگاه خبر داده بود.

گفته می شود در این درگیری یک مامور پلیس کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند.

مقام های امنیتی ارمنستان، تعداد افراد مسلح را ۲۰ تن و همچنین تعداد پلیس های دستگیر شده را ۸ تن اعلام کرده بودند.

به گفته منابع خبری، هدف این گروه، آزادی «ژیرار سفیلین»، رهبر در بند خود از زندان بودند. وی ماه گذشته به جرم تلاش برای براندازی دولت بازداشت شده بود.