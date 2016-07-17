حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان ادبی و هنری استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد نخبگان، رضا آذین با اشاره به ابلاغ آیین نامه های شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی و هنری کشور از سوی بنیاد ملی نخبگان و حمایت این بنیاد از برگزیدگان ادبی و هنری استان بوشهر گفت: این آیین نامه ها به منظور ارتقای زبان و ادب فارسی، ارتقای جایگاه هنر متعالی در چارچوب گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی و با هدف شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینه های هنری و ادبی ابلاغ شده است.

وی با تشریح آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور گفت: برگزیدگان ادبی در هر یک از حوزه های ادبیات در دو رده مستعد برتر ادبی و سرآمد ادبی تعریف می شوند.

وی مستعد برتر ادبی را فردی با استعداد که فعالیت های ادبی وی نشان از آتیه درخشان ادبی داشته باشد تعریف کرد و افزود: این فرد لازم است به مدد الهی، تلاش فردی و پشتیبانی مراجع ذیربط هر چه بیشتر از بالقوه به بالفعل درآید و به سرآمد ادبی تبدیل شود.

وی با اشاره به تشکیل شورای شناسایی برگزیدگان ادبی با حضور صاحب نظران حوزه ادبیات و نمایندگانی از وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد ملی نخبگان گفت: به مستعدان برتر ادبی جایزه قیصر شامل تسهیلات مادی، کمک هزینه اشتراک نشریات داخلی و خارجی، خرید آثار ادبی، شرکت در مجامع ادبی و تسهیلات فرهنگی، رفاهی و دانشگاهی و به سرآمدان ادبی تسهیلاتی در قالب جایزه بیهقی شامل اعتبار ادبی، امکان پذیرش سالانه سه ادب آموز یا سه پژوهشگر پسادکتری با استفاده از اعتبارات بنیاد، اعتبار شرکت در مجامع ادبی داخلی و خارجی، تسهیلات فرهنگی و رفاهی، انتشار کتاب و فیلم یادمان، اعطای تسهیلات برای استفاده از امکانات فرهنگی و ادبی سطح کشور و ... تعلق می گیرد.

آذین با اشاره به شاخص های شناسایی برگزیدگان هنری گفت: کسب افتخارات هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان هنر و سایر نهادهای مرتبط، کسب موفقیت در رویدادهای هنری در سطح ملی و بین المللی، آفرینش آثار بدیع، تخلق به اخلاق اسلامی و آداب ملی، داشتن فعالیت های برجسته پژوهشی، آموزشی، ترویجی، تبلیغی و شاگرد پروری در حوزه هنری و داشتن پیشینه تحصیلی و تخصص علمی در زمینه های مرتبط با هنر از جمله شاخص های شناسایی برگزیدگان هنری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای علمی بنیاد نخبگان استان بوشهر با موضوع تشریح آیین نامه های شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی و هنری کشور با حضور روسای دانشگاه ها، مسئولین دستگاه های حوزه فرهنگی و ادبی و جمعی از هنرمندان استان بوشهر برگزار شد.