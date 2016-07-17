اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این سمینار یک روزه با همکاری دانشگاه گیلان و یکی از شرکتهای ورزشی در گرگان، شهریور امسال برگزار خواهد شد.
وی افزود: از چهار استاد برجسته کشور برای حضور در نخستین سمینار مدیریت حرفهای در ورزش دعوت کردهایم.
حاجی آبادی با اشاره به محورهای این سمینار گفت: کار آفرینی در ورزش، بازاریابی و اقتصاد در ورزش، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در ورزش و ورزش و اوقات فراغت، محورهای مورد بحث در نخستین سمینار مدیریت حرفهای در ورزش خواهند بود.
وی تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این سمینار کمکی در جهت ارتقای سطح دانش و مدیریت ورزش گرگان باشد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان همچنین به حضور تیمهای گرگانی در لیگهای کشور اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۱ تیم از شهرستان گرگان در لیگهای کشوری حضور داشتند که ۱۳ تای آن در بخش آقایان و هشت تای آن در بخش بانوان بودند.
حاجی آبادی ادامه داد: ۴۶ هیئت ورزشی در سطح شهرستان گرگان فعالیت دارند که بیشترین تعداد در میان شهرستانهای استان گلستان است.
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