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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان:

سمینار «مدیریت حرفه‌ای در ورزش» در گرگان برگزار می‌شود

سمینار «مدیریت حرفه‌ای در ورزش» در گرگان برگزار می‌شود

گرگان – سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان از برگزاری نخستین سمینار مدیریت حرفه‌ای در ورزش به میزبانی گرگان خبر داد.

اسماعیل حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این سمینار یک روزه با همکاری دانشگاه گیلان و یکی از شرکت‌های ورزشی در گرگان، شهریور امسال برگزار خواهد شد.

وی افزود: از چهار استاد برجسته کشور برای حضور در نخستین سمینار مدیریت حرفه‌ای در ورزش دعوت کرده‌ایم.

حاجی آبادی با اشاره به محورهای این سمینار گفت: کار آفرینی در ورزش، بازاریابی و اقتصاد در ورزش، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات در ورزش و ورزش و اوقات فراغت، محورهای مورد بحث در نخستین سمینار مدیریت حرفه‌ای در ورزش خواهند بود.

وی تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این سمینار کمکی در جهت ارتقای سطح دانش و مدیریت ورزش گرگان باشد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان گرگان همچنین به حضور تیم‌های گرگانی در لیگ‌های کشور اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته ۲۱ تیم از شهرستان گرگان در لیگ‌های کشوری حضور داشتند که ۱۳ تای آن در بخش آقایان و هشت تای آن در بخش بانوان بودند.

حاجی آبادی ادامه داد: ۴۶ هیئت ورزشی در سطح شهرستان گرگان فعالیت دارند که بیشترین تعداد در میان شهرستان‌های استان گلستان است.

کد مطلب 3716348

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