۷۸ پروژه راه و شهرسازی در استان کرمانشاه بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های راه و شهرسازی استان کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

در این برنامه معاون وزارت راه و شهرسازی گزارش ۶ باب پروژه برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی را ارائه داد.

علیزاده گفت: تعداد ۷۸ پروژه راه و شهرسازی به طول ۳۱۵.۶ کیلومتر به افتتاح می شود که این پروژه ها به سه دسته تقسیم می شود. ۷ پروژه افتتاح شامل ۵۷ کیلومتر بزرگراه است که ۱۰۳ میلیارد تومان برای این پروژه ها هزینه شده است.

وی افزود: همچنین در سطح ۵۱ روستای استان کرمانشاه بحث احداث راه های روستایی و بهسازی به طول ۱۴۸.۶ کیلومتر داریم که برای این پروژه ها ۵۲.۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

علیزاده اظهار کرد: روکش راه های اصلی و شریانی استان به طول ۱۱۰ کیلومتر از پروژه های دیگر است که برای این راه های اصلی و شریانی که از اهمیت بالایی نیز برخوردارند ۲۹.۳ میلیارد تومان هزینه انجام شده است.

وی افزود: ۳ پروژه بسیار مهم نیز برای افتتاح داریم شامل بیمارستان بزرگ ۵۴۰ تختخوابی کرمانشاه که این بیمارستان با استاندارد های روز طراحی شده و در زمینی به وسعت ۶.۹ هکتار و زیربنای ۴۵ هزار متر مربع و در ۱۱ طبقه احداث می شود و برای این پروژه ۲۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

علیزاده گفت: این پروژه با توجه به نگاه دولت در مقوله سلامت و درمان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و قطب آموزشی و درمانی استان و غرب کشور خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: عملیات اجرایی کمربندی بیستون کرمانشاه به طول ۱۳ کیلومتر را خواهیم داشت و پیش بینی می‌شود ۳۱ میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه گذاری شود.

وی بیان کرد: همزمان آغاز عملیات اجرایی قطعه دو محور حمیل به کرمانشاه به طول ۲۵ کیلومتر را داریم که برای احداث این ۲۵ کیلومتر ۳۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود.

دکتر روحانی ضمن تشکر از دست اندارکاران وزارت راه و شهرسازی بهره برداری از ۷۸ پروژه و آغاز عملیات اجرایی سه پروژه را اعلام کرد.