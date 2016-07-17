افتتاح کارخانه «سیما فولاد» و آغاز عملیات ۱۱ پروژه صنعت ومعدن

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه آیین افتتاح طرح‌های صنعتی استان کرمانشاه از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و مسئولان برگزار شد.

معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت برای افتتاح کارخانه سیما فولاد جهان گزارش خود را ارائه داد.

وی گفت: افتتاح و بهره برداری تجاری از طرح تولید میلگرد آجدار شرکت سیما فولاد جهان با ظرفیت سالیانه ۲۰۰ هزار تن و کل سرمایه گذاری ۶۸ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر در سه شیفت کاری با ذکر این نکته که این پروژه صد درصد طراحی و ساخت خود سرمایه گذار است صورت می گیرد.

وی گفت: برای سال جاری در زنجیره فولاد در کل کشور ۵۳ طرح با ظرفیت ۲۵ میلیون تن به بهره برداری خواهد رسید و پیش بینی می‌شود در سال ۹۶ و در این زنجیره فولاد در کل کشور ۱۱۲ طرح به ظرفیت ۳۲ میلیون تن به بهره برداری برسد.

این مسئول افزود: از شهریور ۹۲ تا پایان اسفند ۹۶ بهره برداری از ۲۵۱ طرح در کل زنجیره فولاد در کشور ۹۲ میلیون تن انجام می شود. همچنین در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه ۱۱ پروژه مهم و اثرگذار در حوزه صنعت و معدن که تحول چشم گیری از نظر سرمایه گذاری و اشتغال داشته به مرحله نهایی مطالعات فنی و شروع عملیات اجرایی رسیده که شامل توسعه پتروشیمی کرمانشاه، طرح جامع پتروشیمی ماهان در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد، و چندین طرح دیگر است که در مجموع ۲ و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری را موجب می‌شود.