درخواست اردوغان از مردم ترکیه برای باقی ماندن در صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه از مردم این کشور خواست به منظور مقابله با تلاش برای کودتای نظامی به اعتراضات و حضور در خیابان ها طی هفته جاری ادامه دهند.

اردوغان گفت: این هفته برای ما بسیار مهم است. ما صحنه را ترک نخواهیم کرد. شما در صحنه خواهید بود و به شکل قاطعانه به راه خود ادامه خواهیم داد.

وی افزود: مردم ما با یک درخواست خیابان ها و تمام میادین را پر کردند و تلاش برای کودتا را ناکام گذاشتند.

اردوغان همچنین دستگیری و بازداشت عوامل دستگاه قضایی در سراسر ترکیه را ضروری و در عین حال ناکافی برشمرد.

وی در عین حال از موفقیت عملیات پلیس برای بازپس گیری کنترل پایگاه هوایی قونیه خبر داد.

لازم به ذکر است که گروهی از نظامیان ترکیه به رهبری برخی از رهبران ارتش قصد کودتا علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را داشتند که بواسطه حضور حامیان وی در خیابان ها ناکام ماندند.