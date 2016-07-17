۴.۵ درصد مراکز و سایت های دیتای کشور در کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت عصر امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی استان کرمانشاه با حضور وزیر ارتباطات که در محل شرکت مخابرات استان برگزار شد، گفت: هم اکنون هزار و ۴۱ کیلومتر شبکه فیبرنوری در استان کرمانشاه است و تا پایان سال به ۱۴۶۰ کیلومتر می رسد.

زاکانی افزود: هم چنین ظرفیت شبکه انتقال در ابتدای دولت ۵۰ گیگا بیت بر ثانیه که الان به ۱۴۰ گیگا بیت بر ثانیه رسیده است که از این میزان ۳۰ گیگا بیت مربوط به ظرفیت ترانزیت کشور عراق است.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: هم چنین پهنای باند در ابتدای دولت ۲۴ گیگ بوده که هم اکنون به۸۰ گیگ رسیده است.

وی افزود: در حوزه دیتا نیز با با ظرفیت سازی که بر روی شبکه دیتا انجام شده ظرفیت دیتا به ۵۰ گیگ رسیده و از این ۵۰ گیگ ظرفیت سازی دیتا که صورت گرفته است ۱۳ و ۶ دهم گیگابیت در قالب اینترنت وایرلس، اینترنت و اینترانت در صورتی که مشتری باشد آماده واگذاری است.

زاکانی گفت: در استان کرمانشاه به جز شرکت مخابرات استان که دارد اینترنت را مستقیم دریافت می کند، مابقی اپراتورها ظرفیت ها را می گیرند و به شرکت ها منتقل می کنند.

وی پیشنهاد داد: انگیزه ای ایجاد شود تا شرکت ها به صورت مستقیم برای استفاده از ظرفیت اینترنت از اینجا سرویس بگیرند.

زاکانی اشاره ای به فعالیت های شرکت ارتباط زیرساخت استان کرمانشاه در حوزه ظرفیت سازی دیتا داشت و گفت: شرکت ارتباطات زیر ساخت استان در قالب ۲۲ ایستگاه و مرکز ظرفیت سازی کرده است که اگر با کل کشور مقایسه کنیم حدود ۴ و نیم درصد ایستگاه ها و مراکزمان در استان کرمانشاه است.