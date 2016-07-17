مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محمد امین ریاحی نوجوان ۱۴ ساله و روزه دار دزفولی شامگاه ۲۹ رمضان سال جاری که با موتورسیکلت قصد بازگشت از مسجد به منزل را داشت بر اثر تصادف به کما رفت و به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل شد.

فریدون جعفریان فر افزود: ضریب هوشی این نوجوان پس از ۱۰ روز یعنی در روز پنجشنبه از هفت به دو رسید که همین امر موجب اعلام قطع امید از سوی پزشکان مبنی بر عدم برگشت محمد امین شد.

وی با بیان اینکه خانواده وی پس از قطع امید کردن، در اقدامی نیکوکارانه تصمیم به اهدای اعضای بدن فرزند خود گرفتند، عنوان کرد: سرانجام روز گذشته، محمد امین ۱۴ ساله با شرط اهدای اعضای بدن خود به افراد نیازمند و مستحق به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پایان یادآور شد: تاکنون قلب، کبد، ریه و پوست این نوجوان دزفولی برای پیوند به بیماران نیازمند استفاده شده و قرار است طبق امکانات بیمارستان از کلیه اعضای وی حتی استخوان ها نیز برای نجات جان بیماران نیازمند پیوند استفاده شود.