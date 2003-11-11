پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي كشور از روز جمعه به بعد با نفوذ مركز پر فشار سرد و همراهي آن با جريانات ناپايدار از سطوح فوقاني براي نيمه شمالي و غرب كشور كاهش محسوس دما ، بارندگي نسبتا شديد ، وزش باد و مواج بودن دريا پيش بيني مي شود .

بر اساس اين گزارش هواي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي ، زنجان و كردستان نيمه ابري با وزش باد و از اواخر وقت با افزايش ابر و بارندگي ، هواي سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري گاهي ابري با بارندگي پراكنده . هواي استانهاي كرمانشاه ، ايلام ، همدان ، لرستان و مركزي قسمتي تا نيمه ابري از اواخر وقت به تدريج ابري با بارندگي و يا رعد و برق و وزش باد . هواي استانهاي خوزستان ، كهكلويه و بوير احمد و چهار محال و بختياري قسمتي ابري گاهي نيمه ابري ، هواي استانهاي تهران ، قم ، قزوين و اصفهان قسمتي ابري در بعضي ساعات نيمه ابري از اواخر وقت ابري با بارندگي پراكنده و وزش باد .هواي استانهاي هرمزگان و جنوب سيستان و بلوچستان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، كيش ، لاوان ، سيري و ابو موسي صاف تا قسمتي ابري با غبار صيحگاهي و در شهرهاي ساحلي و جزاير با مه صيحگاهي . هواي استانهاي سمنان و شمال خراسان قسمتي تا نيمه ابري در بعضي ساعات ابري و با احتمال رگبار پراكنده . هواي استانهاي يزد و كرمان نيمه ابري گاهي ابري با بارندگي و رعد و برق پراكنده و وزش باد . هواي ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري پيش بيني مي شود . بيشينه دماي هواي تهران در يايان روز 19 درجه پيش بيني مي شود .