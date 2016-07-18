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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۸

با هدف بهسازی معابر ؛

عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع از محلات سنندج آغاز شد

عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع از محلات سنندج آغاز شد

سنندج-شهردار سنندج گفت : با هدف بهسازی معابر عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع ازمحلات سطح شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، منوچهر فخری گفت: یکی از مهم ترین مشکلات و همچنین اصلی ترین مطالبه شهروندان بحث آسفالت و بهسازی محلات و معابر سطح شهر است.

وی بیان کرد :  پس از بازدید های مکرر از سطح شهر و برنامه ریزی صورت گرفته اعتباری قریب به ده میلیارد تومان جهت آسفالت و بهسازی محلات سطح شهر در سالجاری در نظر گرفته شد.

وی اظهارداشت:  با برگزاری فراخوان  انتخاب پیمانکار   جهت   اجرای عملیات آسفالت در مناطق سه گانه تعیین شد و از ابتدای تیرماه کار آسفالت محلات سطح شهر آغازشد.

شهردارسنندج از آغاز عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع از محلات سطح شهر خبر داد و گفت : در فاز نخست این طرح عملیات آسفالت شهرکهای  پردیس، ویلاشهر، زاگرس، شهرک جوشکاران، شهرک مولوی و ۱۴ کوچه از محلات سطح منطقه یک اجرا خواهد شد.

فخری افزود: بعد از اتمام   فاز نخست عملیات  آسفالت  مابقی محلات  سطح شهر نیز آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت:   بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته محلاتی که نسبت به خود یاری اقدام  نموده اند در اولویت اجرای آسفالت هستند.

فخری عنوان کرد : با هدف  بهسازی محلات ومعابر نواحی منفصل شهری سازمان خدمات موتوری  بصورت ویژه در این نواحی کار آسفالت را انجام خواهد داد.

شهردار سنندج بیان کرد: امیدواریم تا پایان آبانماه سالجاری بتوانیم به  تعهدات خود در خصوص آسفالت محلات و خیابان های سطح شهرعمل کرده و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.

کد مطلب 3716484

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