عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع از محلات سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، منوچهر فخری گفت: یکی از مهم ترین مشکلات و همچنین اصلی ترین مطالبه شهروندان بحث آسفالت و بهسازی محلات و معابر سطح شهر است.

وی بیان کرد : پس از بازدید های مکرر از سطح شهر و برنامه ریزی صورت گرفته اعتباری قریب به ده میلیارد تومان جهت آسفالت و بهسازی محلات سطح شهر در سالجاری در نظر گرفته شد.

وی اظهارداشت: با برگزاری فراخوان انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات آسفالت در مناطق سه گانه تعیین شد و از ابتدای تیرماه کار آسفالت محلات سطح شهر آغازشد.

شهردارسنندج از آغاز عملیات آسفالت ۷۲ هزار متر مربع از محلات سطح شهر خبر داد و گفت : در فاز نخست این طرح عملیات آسفالت شهرکهای پردیس، ویلاشهر، زاگرس، شهرک جوشکاران، شهرک مولوی و ۱۴ کوچه از محلات سطح منطقه یک اجرا خواهد شد.

فخری افزود: بعد از اتمام فاز نخست عملیات آسفالت مابقی محلات سطح شهر نیز آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته محلاتی که نسبت به خود یاری اقدام نموده اند در اولویت اجرای آسفالت هستند.

فخری عنوان کرد : با هدف بهسازی محلات ومعابر نواحی منفصل شهری سازمان خدمات موتوری بصورت ویژه در این نواحی کار آسفالت را انجام خواهد داد.

شهردار سنندج بیان کرد: امیدواریم تا پایان آبانماه سالجاری بتوانیم به تعهدات خود در خصوص آسفالت محلات و خیابان های سطح شهرعمل کرده و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.