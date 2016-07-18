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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۹:۰۱

رییس پلیس‌راه خراسان شمالی خبر داد:

۸ زخمی در پی انحراف اتوبوس از جاده درشیروان/ سقط جنین زن باردار

۸ زخمی در پی انحراف اتوبوس از جاده درشیروان/ سقط جنین زن باردار

بجنورد- رییس پلیس‌راه خراسان شمالی از انحراف یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور شیروان و مصدوم شدن هشت نفر و سقط جنین زن باردار خبر داد.

سرهنگ علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۳ و ۴۵ بامداد امروز دوشنبه یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از گنبد به سمت مشهد مقدس درحرکت بوده است که در محور شیروان از جاده منحرف و درنهایت مصدوم شدن هشت نفر را در پی داشت.

وی افزود: این اتوبوس ۳۴ نفر سرنشین داشته است که هشت نفر از آن‌ها دچار جراحت شده‌اند و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل‌شده‌اند.

رییس پلیس‌راه خراسان شمالی تصریح کرد: متأسفانه در پی این حادثه بچه یک مادر باردار سقط شد.

حسین زاده علت این انحراف را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرد.

کد مطلب 3716498

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