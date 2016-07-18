۸ زخمی در پی انحراف اتوبوس از جاده درشیروان/ سقط جنین زن باردار

سرهنگ علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۳ و ۴۵ بامداد امروز دوشنبه یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از گنبد به سمت مشهد مقدس درحرکت بوده است که در محور شیروان از جاده منحرف و درنهایت مصدوم شدن هشت نفر را در پی داشت.

وی افزود: این اتوبوس ۳۴ نفر سرنشین داشته است که هشت نفر از آن‌ها دچار جراحت شده‌اند و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل‌شده‌اند.

رییس پلیس‌راه خراسان شمالی تصریح کرد: متأسفانه در پی این حادثه بچه یک مادر باردار سقط شد.

حسین زاده علت این انحراف را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کرد.