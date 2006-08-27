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۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

ساكنان غرب استان تهران 630 ميليون ريال به مردم لبنان كمك كردند

ساكنان غرب استان تهران 630 ميليون ريال به مردم لبنان كمك كردند

ساكنان منطقه غرب استان تهران در يك ماه گذشته بيش از 630 ميليون ريال به مردم مظلوم و جنگ زده لبنان و فلسطين كمك كردند.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: اين كمك ها از طريق 76 پايگاه كميته امداد در شهرستان هاي كرج ، شهريار ، رباط كريم ، ساوجبلاغ و نظرآباد جمع آوري شده است.

حسين علي محمدي افزود: دريافت كمك هاي مردمي از طريق پايگاه هاي ياد شده و اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان ادامه دارد و يك پايگاه سيار در مصلاي نماز جمعه كرج آماده دريافت كمك هاي مردم در تمامي ايام هفته است.

وي اظهار اميدواري كرد: كمك هاي مردم در غرب استان تهران بتواند گوشه اي از نيازها مردم بي دفاع فلسطين و شهروندان آواره لبنان را مرتفع نمايد.

کد مطلب 371651

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