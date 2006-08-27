ساكنان غرب استان تهران 630 ميليون ريال به مردم لبنان كمك كردند

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: اين كمك ها از طريق 76 پايگاه كميته امداد در شهرستان هاي كرج ، شهريار ، رباط كريم ، ساوجبلاغ و نظرآباد جمع آوري شده است.

حسين علي محمدي افزود: دريافت كمك هاي مردمي از طريق پايگاه هاي ياد شده و اشخاص حقيقي و حقوقي همچنان ادامه دارد و يك پايگاه سيار در مصلاي نماز جمعه كرج آماده دريافت كمك هاي مردم در تمامي ايام هفته است.

وي اظهار اميدواري كرد: كمك هاي مردم در غرب استان تهران بتواند گوشه اي از نيازها مردم بي دفاع فلسطين و شهروندان آواره لبنان را مرتفع نمايد.