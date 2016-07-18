مجید انتظامی فرزند عزت الله انتظامی درباره وضعیت جسمی پدر با اشاره به اینکه وی سه روز پیش از بیمارستان مرخص شده است به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سن و سال پدر در حال حاضر نه مشکل قلبی دارد نه تنفسی، مشکل اصلی ناراحتی در ناحیه ستون فقرات است که باعث درد می شود و تحرکش را با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: دلیل این درد کمر به زمانی بر می گردد که به خاطر ناراحتی ریه مجبور به استفاده از کورتون بود. به مرور زمان این کورتون ها روی استخوان کمر اثر گذاشت و درد کمر و ستون فقرات را باعث شد که الان مشکل ساز شده و به سختی می تواند راه برود. راه های مختلف درمان را امتحان کردیم اما به دلیل عارضه پوکی استخوان درمان خیلی سخت انجام می شود.

مجید انتظامی اشاره کرد: همه ما در تلاشیم تا پدرم کمتر دچار درد شود اما گاهی باید فقط مدارا کرد. در این سن بیشتر دردها ریشه ذهنی دارد اینکه دور برش خلوت است باعث می شود به درد و مریضی بیشتر فکر کند. عزت الله انتظامی از تنهایی خوشش نمی آید. او هیچوقت مرد خانه نشین نبود و همیشه در جامعه و بین مردم حضور داشت.

این آهنگساز با ذکر اینکه پدر هر کاری بتواند برای هنرمندان انجام می دهد، یادآور شد: بانی انجمن پیشکسوتان هنرمند پدر من بود که پیشقدم شد و برای اینکار به دنبال بودجه رفت. این روزها برایش مقدور نیست به این مکان ها رفت و آمد کند اما با همین شرایطی که دارد همچنان هرجا لازم باشد خودش را به هر وسیله ای شده می رساند تا مشکل حل شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا عزت الله انتظامی در شرایط جسمی فعلی این روزها به بازیگری فکر می کند و دوست دارد بازه م جلوی دوربین برود، گفت: پدر دلش می خواهد روی ویلچیر هم یک نقشی بازی کند اما هنوز سناریویی به دستش نرسیده و شرایطش فراهم نیست که این اتفاق بیفتد.