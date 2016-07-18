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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان:

فرهنگ کتابخوانی در حوزه دینی تقویت شود

فرهنگ کتابخوانی در حوزه دینی تقویت شود

زنجان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر تقویت فرهنگ کتابخوانی درحوزه دینی تاکید کردو گفت: این اداره کل برای تقویت فرهنگ کتابخوانی درحوزه دینی طی سالجاری برنامه ریزی لازم را دارد.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید فرهنگ کتابخوانی درحوزه دینی تقویت شود، افزود: طی سال گذشته سلسله مسابقات کتابخوانی در بحث حجاب و عفاف و همچنین خطبه دوم حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد. 

وی اظهار کرد: سلسله مسابقات کتابخوانی در حوزه دینی امسال با جدیت و با برنامه ریزی منسجم و هدفمند در دستور کار اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان است. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به اجرای پژوهش های توسط این اداره کل در زمینه جنگ نرم و هیئت های مذهبی اشاره کردو گفت: این پژوهش بسیار مطلوب و خوب بود و بازخورد مطلوبی در جامعه داشت. 

صفی یاری تاکید کرد: در راستای حمایت از تالیفات حوزه دین که از شاخص های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است طی سال گذشته از حدود ۳۰ عنوان کتاب در حوزه دینی حمایت شد. 

وی افزود: آموزش تخصصی عرفان اسلامی و نقد نحله های انحرافی وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است و در این میان طی سال گذشته ۱۳ دوره آموزش با حضور هزار و ۳۰ نفر برگزار شد. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: ۳۸ هسته فرهنگی جوان ، ۴۳۲ گفتمان اندیشه جوان ، ۱۵۴ پایگاه بوستان معرفت ، ۳۸۰ گفتمان دینی دانش آموزی توسط با همکاری اداره کل آموزش و پرورش برگزارشده است. 

صفی یاری افزود: باید فرهنگ کتابخوانی در حوزه فرهنگ دینی در جامعه تقویت شود چرا که جامعه در این برهه زمانی نیاز  مبرم به آشنایی و تبیین ارزشهای دینی دارد.

کد مطلب 3716596

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