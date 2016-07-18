فرهنگ کتابخوانی در حوزه دینی تقویت شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید فرهنگ کتابخوانی درحوزه دینی تقویت شود، افزود: طی سال گذشته سلسله مسابقات کتابخوانی در بحث حجاب و عفاف و همچنین خطبه دوم حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.

وی اظهار کرد: سلسله مسابقات کتابخوانی در حوزه دینی امسال با جدیت و با برنامه ریزی منسجم و هدفمند در دستور کار اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به اجرای پژوهش های توسط این اداره کل در زمینه جنگ نرم و هیئت های مذهبی اشاره کردو گفت: این پژوهش بسیار مطلوب و خوب بود و بازخورد مطلوبی در جامعه داشت.

صفی یاری تاکید کرد: در راستای حمایت از تالیفات حوزه دین که از شاخص های مهم سازمان تبلیغات اسلامی است طی سال گذشته از حدود ۳۰ عنوان کتاب در حوزه دینی حمایت شد.

وی افزود: آموزش تخصصی عرفان اسلامی و نقد نحله های انحرافی وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است و در این میان طی سال گذشته ۱۳ دوره آموزش با حضور هزار و ۳۰ نفر برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: ۳۸ هسته فرهنگی جوان ، ۴۳۲ گفتمان اندیشه جوان ، ۱۵۴ پایگاه بوستان معرفت ، ۳۸۰ گفتمان دینی دانش آموزی توسط با همکاری اداره کل آموزش و پرورش برگزارشده است.

صفی یاری افزود: باید فرهنگ کتابخوانی در حوزه فرهنگ دینی در جامعه تقویت شود چرا که جامعه در این برهه زمانی نیاز مبرم به آشنایی و تبیین ارزشهای دینی دارد.