نمايندگان مجلس از وزير نفت درباره تخلفات شركت استات اويل سوال مي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر متن كامل اين سوال كه به كميسيون انرژي ارسال شده است، به اين شرح است:

س: نظر خود را صريحا در مورد صحت و سقم شايعه دريافت رشوه در ماجراي مربوط به استات اويل اعلام نمائيد. چنانچه شايعه مزبور صحت دارد پاسخ دهيد:

1- رشوه دريافتي در رسوايي استات اوايل در ازاء اعطاء چه امتيازي اخذ شده است؟ آيا اين قبيل رسوايي ها نتيجه بي توجهي به قوانين موضوعه كشور و ناشي از كارآمدي سيستم حاكم بر وزارت نفت و شركتهاي تابعه نيست؟

2- آيا عدم دعوت از سرمايه گذاران داخلي براي انجام برخي سرمايه گذاريهاي صورت گرفته ناشي از اين قبيل داد و ستدهاي نامشروع نيست؟ آيا سياستگذاريهاي وزارت متاثر از اين قبيل اقدامات رشوه خواران نيست؟

چرا گاهي در انعقاد قراردادها تشريفات قانوني و تشريفات مناقصه و مزايده در وزارت نفت رعايت نمي شود؟

ب- اعزام برخي از مقامات براي ادامه تحصيل در خارج از كشور با كدام توجيه صورت گرفته است؟

ج- عليرغم گران شدن هزاردرصدي قير، علت پديد آمدن بحران قير در بعضي از استانها از جمله استان آذربايجان شرقي چيست؟