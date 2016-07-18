اختصاص ۲۱ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی فضاهای آموزشی در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت فضاهای اموزشی نهاوند با اشاره به خدمات بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ مدرسه‌سازی در مناطق محروم این شهرستان، گفت: این بنیاد باهدف توسعه‌ فضاهای آموزشی و محرومیت‌زدایی اقدام به ساخت فضای آموزشی و فرهنگی می‌کند.

وی بابیان اینکه بنیاد برکت برای اجرای طرح‌ها در مناطق محروم نهاوند ۲۰ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال اختصاص داده است، اظهار داشت: این طرح‌ها شامل آموزشگاه ۹ کلاسه‌ روستای «توانه» با زیربنای ۴۵۰ مترمربع و اختصاص حدود ۱۰ میلیارد ریال به آن، آموزشگاه ۶ کلاسه روستای «ده حیدر» با ۲۸۵ مترمربع زیربنا و چهار میلیارد و ۶۹۳ میلیون ریال اعتبار است.

فرماندار نهاوند اظهار داشت: همچنین آموزشگاه ۶ کلاسه‌ روستای «بابا رستم» با ۲۸۵ مترمربع زیربنا با سرمایه ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال و احداث نمازخانه‌ بین‌راهی در سه‌راهی «قلعه قباد» با مساحت ۱۰۰ مترمربع و اعتبار یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از دیگر طرح‌های فرهنگی و آموزشی بنیاد برکت در نهاوند است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این واحدهای آموزشی در روستاهایی که مدارس آن‌ها تخریبی و فاقد استاندارهای لازم است، ۲۱ کلاس درس به مجموعه کلاس‌های شهرستان نهاوند اضافه می‌شود.

حمیدوند گفت: این طرح‌ها در حال حاضر بین ۴۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که امیدواریم با شتاب در ساخت این واحدهای آموزشی از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان آن‌ها را در آغاز سال تحصیلی جدید تحویل آموزش‌وپرورش دهد.

وی اظهار کرد: ۴۰ درصد فضای آموزشی نهاوند به دلیل زلزله‌خیز بودن این شهرستان نیاز به بازسازی دارد که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد اجرای طرح‌های این بنیاد در دیگر زمینه‌ها نیز باشیم.

فرماندار نهاوند از پیگیری ساخت ۳ طرح آموزشی دیگر در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به قدمت بالای فضاهای آموزشی در شهر نهاوند قرارداد ساخت ۳ واحد آموزشی در سطح شهر و روستاها با بنیاد برکت انجام‌گرفته که امیدواریم در سال جاری آن‌ها را اجرایی کنیم.