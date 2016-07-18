پایگاه خبری «رویدادهای معماری» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پایگاه، حاصل گرد هم آمدن جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای معماری، شهرسازی، منظر تا آمایش سرزمین است که پیشازاین در نشریات چاپی و فصلنامههای تخصصی به تولید محتوای حرفهای حوزه فضایی و کالبدی میپرداختند. خلأ بستر اینترنت درزمینهی محتوای وزین، حرفهای و «تولیدی» فارسی، انگیزه شکلگیری این پایگاه است.
تنوع گسترده رشتههای مرتبط با فضا، کالبد و آبادانی موجب میشود انتخاب عنوانی برای گرد همآیی تمامی این رشتهها ذیل چتر آن آسان نباشد؛ زین رو عنوان «معماری»، با توجه به سابقه این نام و ریشه آن (معمری به معنای آباد کردن) و گستردگی عملکرد معماران انتخاب شد. حوزه عملکرد معماران در تاریخ که تا قبل از تفکیک در دوره مدرن، تمام ساماندهیهای کالبدی از مهرازی بناهای خُرد تا شهرسازی کلان را شامل میشده است. بااینحال پایگاه رویدادهای معماری تلاش میکند، با فاصله گرفتن از منازعات نازل حوزه شهری، بهصورت تخصصی روی موضوعات شهری و کالبدی تمرکز کند و وقایع مرتبط با مدیریت شهری و حاکمیت شهری را نیز از دریچه رشتههای تخصصی بررسی و تحلیل کند.
متأسفانه در سالهای اخیر با اهمیت یافتن حوزه معماری و شهری به دلیل جاذبه سیاسی شهرداریها، رسانهها با غافل شدن به وجه تخصصی این موضوعات به شکلی روزمره با آن برخورد میکنند. حاصل شکلگیری سرویسهای موازی شهری در بخش اجتماعی و معماری در بخش فرهنگی خبرگزاریها و روزنامهها است که همگی توسط روزنامهنگارانی کماطلاع و غیرمتخصص پیگیری میشوند. درنتیجه هرچند این سرویسها برای سیاستمداران آوردههای تبلیغاتی دارد، اما موجب به انحراف رفتن نیازها و مطالبات اصلی این حوزهها است.
با توجه به همین کمبود، اعضای تحریریه پایگاه «رویدادهای معماری» که اکثریت آنها پیشازاین در رسانههایی چون فصلنامه تخصصی «معماری» تجربه همکاری با یکدیگر را دارند تصمیم به تشکیل این پایگاه گرفتند. امید است جمع شدن حول مطالبات تخصصی و تنوع در گرایشهای سیاسی اعضای تحریریه، موجب رفتار فراجناحی پایگاه باشد تا حتی در حوزههای خبری و روزمره نیز بازیچه منازعات سیاسی نشود.
محتوای پایگاه «رویدادهای معماری» بر اساس موضوعات آن تقسیم شده است و نوع مطالب (همچون گفتوگو، یادداشت و …) محور تفکیک بخشها نیست. هرروز در تیتر یک و «منتخب سردبیر» اهم مطالب منتشرشده و تولیدی را در اختیار خواهید داشت. «نگارخانه جهان» و «نگارخانه ایران»، محلی برای معرفی و نقد آثار معماری و شهرسازی است. بخش «مکتوبات» شامل مقالات و تحلیلها است و «نهادها» به تحلیل و اخبار مربوط به نهادهایی میپردازد که بر حوزه کالبدی تأثیر میگذارند؛ شهرداریها، وزارت راهوشهرسازی، سازمان نظاممهندسی و تشکلهای معماری موضوعات موردبررسی سرویس «نهادها» هستند. «فراخوانها» امتدادی بر عملکرد پیشین «کانال تلگرامی رویدادهای معماری» است که به اطلاعرسانی فراخوانهای مقالات، مسابقات معماری و گردهماییها میپردازد. بخش «اخبار و گزارش» هرچند فعلاً شامل همه مطالب منتشرشده روی پایگاه است اما بهتدریج با تکمیل کادر خبرنگار محتوای همایشها و رخدادهای مرتبط با حوزه کالبدی و فضایی را منتشر خواهد کرد. با توجه به ارتباط مستقیم کالبد با منظر و تصویر، تلاش شده است نرمافزار پایگاه (که قابلیتهای آن در حال تکمیل است)، امکان بیشتری برای نمایش تصاویر در اندازه بزرگتر فراهم کند.
پایگاه «رویدادهای معماری» از طریق یک آدرس اصلی (www.memari.online) و چهار دامنه فرعی (memari.archi، memari.news،memari.events و memari.media) در دسترس است. این پروژه که از یک کانال تلگرامی اطلاعرسانی فراخوانها و گردهماییهای معماری آغاز شده بود و امید است محدود به پایگاه اطلاعرسانی باقی نماند.
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