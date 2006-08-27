300 پروژه عمراني در خراسان جنوبي افتتاح مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در بيرجند ، معاون امور عمراني استاندار خراسان جنوبي در جمع خبر نگاران خاطر نشان كرد : هفته دولت فرصتي است كه عملكرد يكساله و‌آخرين اقدامات و خدماتي كه در مجموعه دولت انجام شده به گوش مردم برسد زيرا مردم ولي نعمتان ما هستند .

سعيد حسين پور با اشاره به افزايش 300 تا 500 درصدي اعتبارات خراسان جنوبي افزود‌: با توجه به اينكه مسئولين اجرايي اين استان براي اولين بار جذب اعتبارات در خراسان جنوبي را تجربه كرده اند ، جذب 5 / 99 درصد از اعتبارات سال جاري توسط مسئولين اجرايي باعث اثبات تلاش و كوشش شبانه روزي اين عزيزان است.

وي ميزان اعتبارات تخصيص به بخش عمراني خراسان جنوبي را 1300 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود : اين اعتبار از رديف هاي مختلف بودجه به اين بخش اختصاص يافته كه بر اساس اين اعتبارات 1976 پروژه عمراني به بهره برداري خواهد رسيد .

حسين پور گفت : ميزان برق رساني در خراسان جنوبي 96 درصد است كه اين ميزان از ميانگين كشوري بالاتر است . وي با بيان اينكه در حال حاضر 60 درصد از كلاس هاي آموزشي دانش آموزان خراسان جنوبي غير مقاوم هستند، افزود : در جهت مقاوم سازي و بهسازي مدارس شهري و روستايي 10 ميليارد تومان از محل ذخيره ارزي به خراسان جنوبي اختصاص يافته كه 7 ميليارد و 200 تومان ابلاغ شده و با دريافت تمامي اين اعتبارات تا سال آينده اكثر كلاس هاي آموزشي دانش آموزان غير مقاوم بهسازي خواهد شد .

وي همچنين در خصوص طرح توسعه نهبندان خاطر نشان كرد : اين طرح كه از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال بوده با پيگيري هاي مسئولان توانسته يك ميليارد تومان از اعتبارات سفر هيئت دولت را به خود اختصاص دهد.

معاون عمراني استاندار خراسان جنوبي با اشاره به اينكه 80 درصد ادارات در ساختمان استيجاري و نامناسب استقرار دارند ،افزود : مجوز حدود 100 هكتار ازاراضي حريم طرح جامع گرفته شده وهم چنين اعتباري نيز در جهت ساختار ادارات لحاظ شده است .