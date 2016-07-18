به گزارش خبرگزاری مهر، «برگرد مرا ببین» که براساس بخشهایی از کتاب «قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه» اثر رولان بارت با ترجمه مریم شریف در خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) اجرا میشود که رضا کیانیان در نقش راوی این اجرا -چیدمان حضور خواهد داشت.
سعید بهنام، شیرین فرشباف و نسیم ریاضی گروه سه نفره کارگردانی اجرا - چیدمان «برگرد مرا ببین» را تشکیل میدهند. اساس کار آنها اثر فلسفی «قطعاتی از یک سخنرانی عاشقانه» است که به بررسی شخصیت عاشق در غیاب معشوق در موقعیتهای مختلف میپردازد.
در «برگرد مرا ببین» مخاطب شاهد نریشنهایی است که گویی از زبان رولان بارت شنیده میشود و او به تحلیل موقعیتهایی میپردازد که شخصیت عاشق در آنها قرار میگیرد. این نریشنها توسط رضا کیانیان گفته میشود.
اجرا - چیدمان «برگرد مرا ببین» شامل ویدئو، هنرهای تجسمی، سانداینستالیشن یا چیدمان صوتی و بخشهای نمایشی است و مخاطبان در مدت زمانی حدود ۷۵ دقیقه به صورت ایستاده آن را دنبال خواهند کرد.
چهار بازیگر اصلی این اجرا - چیدمان بانیپال شومون، مارال عبادی، نیلوفر ندایی و محسن رستگار هستند. شش اجراگر «برگرد مرا ببین» امیر ابراهیمزاده، آریو افشار، محسن درباغیفر، نرگس شیرمحمدی، محبوبه عباسی، هاله غزایییگانه با سرپرستی سحر روستایی هستند.
«برگرد مرا ببین» از اول تا سیام مرداد هر شب ساعت ۲۱ در خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) واقع در میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴ روی صحنه میرود.
نظر شما