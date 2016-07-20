به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ابراهیمی با اشاره به زمان‌بندی سازمان سنجش آموزش کشور برای اعلام نتایج ارزیابی تخصصی داوطلبان دکتری توسط دانشگاه‌ها گفت: طبق برنامه زمانی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده دانشگاه‌ها موظف هستند از دوم مردادماه با داوطلبانی که پذیرفته شده‌اند تماس بگیرند تا داوطلبان در صورت تمایل در بازه زمانی از دوم تا یازدهم مردادماه برای دادن تعهد به دانشگاه مذکور مراجعه کنند.

وی افزود: از دوازدهم یا سیزدهم مردادماه دانشگاه‌ها می‌توانند اسامی داوطلبانی که پذیرفته شده‌اند را در سایت وزارت علوم ثبت کنند و چنانچه داوطلبی به چند دانشگاه تعهد داده باشد در اولین دانشگاهی که مشخصات داوطلب را در سایت وزارت علوم درج کرده باشد پذیرفته خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور در مورد نحوه اطلاع‌رسانی به داوطلبانی که در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند، توضیح داد: دانشگاه پیام نور از طریق تماس تلفنی به داوطلبان اطلاع می‌دهد که در این دانشگاه پذیرفته شده و باید برای دادن تعهد به دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

ابراهیمی در پایان از مراجعه حدود ۲۳۰۰ داوطلب برای انجام ارزیابی تخصصی به دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه پیام نور بیش از ۳۰۰ نفر است.