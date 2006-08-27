جذب اعتبارات هلال احمر 100 درصد افزايش داشته است

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، اظهار داشت: ارائه خدمات در ابعاد مختلف به آسيب ديدگان از وظايف هلال احمر است كه براي اين امر بايد امكانات و تجهيزات مناسبي در اختيار هلال احمر اين استان قرار گيرد.

مهدي عليزاده بيرجندي با اشاره به پايگاه هاي امداد جاده اي نهبندان ، سربيشه ، قاين ، نيمبلوك و گردنه ثمن شاهي در خراسان جنوبي ، گفت: اين پايگاه ها كار امداد رساني به مصدومان را در اين استان انجام مي دهند و 4 شعبه در شهرستان هاي سرايان ، در ميان ، سربيشه و نهبندان با اعتباري بالغ بر 140 ميليون تومان از اعتبارات استاني ايجاد خواهد شد.

وي با بيان اينكه اعتبارات هلال احمر خراسان جنوبي در سال جاري يك ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است ، اذعان داشت: جذب اعتبارات در سال جاري نسبت به سال 84 ، 100 درصد افزايش داشته است.

عليزاده از واگذاري 14 دستگاه خودرو آب رسان با اعتباري بالغ بر 50 ميليون تومان و 38 دستگاه خودرو آمبولانس و جرثقيل براي شهرستان هاي استان و مجوز جذب 15 نيرو براي هلال احمر استان خبر داد و گفت: با ايجاد و تجهيز پايگاه هاي امدادي و جذب نيروي متخصص ، سعي در كاهش زمان امداد و نجات داريم.

وي تصريح كرد: در سال 84 مبلغ 632 ميليون 114 هزار ريال خدمات حمايتي به اقشار آسيب ديده در استان ، ازسوي داوطلبان جمعيت هلال احمر استان اعطا شده است.