«سیری در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی ایران» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولف این کتاب تلاش کرده در هفت بخش به قوانین و مقررات مدارس غیردولتی ایران، پیش از سال ۱۳۵۷ تاکنون بپردازد.

مخاطبان با مطالعه کتاب «سیری در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی ایران» می‌توانند با قوانینی که تا امروز تصویب شده آشنا شوند. همچنین در این کتاب، آخرین طرح های پیشنهادی که منتظر تایید مجلس هست هم آورده شده است.

کتاب «سیری در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی ایران» در مورد قوانین مدارس غیردولتی اطلاعات جامع و کاملی به مخاطبانش می دهد. برخی از سرفصل های این کتاب عبارت است از :

قانون تاسیس مدارس غیردولتی، قوانین و مقررات در حمایت از مدارس غیردولتی، اساس نامه دوره پیش دبستانی، اساس نامه ی تاسیس دبیرستان های خاص، آیین نامه ی آموزشگاه های علمی آزاد، آیین نامه کانون زبان ایران، آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی، اساس نامه مدارس ورزش و موارد دیگر.

انتشارات تیرگان کتاب «سیری در قوانین و مقررات مدارس غیردولتی ایران» نوشته ابوطالب حفیظی را در ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت ۲۶ هزار تومان منتشر کرده است.