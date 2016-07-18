به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری درباره آخرین شرایط تیم ذوبآهن و اینکه باشگاه تا چه اندازه توانسته است درخواستهای کادر فنی را برآورده کند، گفت: با توجه به لیستی که آقای گلمحمدی در اختیار باشگاه قرار داده بود، تقریباً ۷۰ تا ۷۵ درصد خواستههای او برآورده شده است. بازیکنان ذوبآهن چند سالی است که کنار هم بازی میکنند و به هماهنگی خوبی رسیدهاند.
وی با اشاره به تلاشهای باشگاه برای جذب سه بازیکن و انتقال آنها به تیم دیگری به جز ذوبآهن، گفت: علی قربانی و فرشید باقری دو بازیکن مد نظر یحیی گلمحمدی بودند که ما حتی با آنها هم مذاکره کردیم ولی این بازیکنان در نهایت راهی استقلال شدند. یک بازیکن دیگر هم میخواستیم که با باشگاهش قرارداد داشت و ما منتظر او ماندیم ولی باشگاه قرارداد رضایت این بازیکن را برای تیم دیگری صادر کرد.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در خصوص سفر یحیی گلمحمدی به برزیل برای جذب بازیکن برزیلی، گفت: دو بازیکن برزیلی مد نظرمان قرار دارد که روز گذشته کارهای اداری جذب آنها انجام شد. به دنبال این هستیم تا این بازیکنان زودتر به ما ملحق شوند.
آذری با بیان اینکه قصد ندارد همانند باشگاههای دیگر در رسانهها سر و صدا کند، افزود: برخی باشگاهها بازیکنان برزیلی را آوردهاند که یا قرارداد آنها را یکی یکی فسخ میکنند یا باید جریمههای ۵۰ هزار دلاری بدهند. بعضی از این بازیکنان هم اضافه وزن دارند. ما نمیخواهیم چنین تجربهای در باشگاه ذوبآهن تکرار شود و به همین خاطر برای جذب بازیکن عجله نداریم.
وی درباره اینکه ذوبآهن سال گذشته لیگ را خوب شروع کرد ولی در نیم فصل دوم دچار افت شد، تصریح کرد: فصل قبل فشار مضاعفی روی بازیکنان نبود ولی ما در دو مسابقه یعنی بازی با گسترش و تراکتور از گردونه قهرمانی خارج شدیم. امسال تمهیداتی برای حل این مشکل داریم و به همین خاطر مرکز فیزیوتراپی خود را کامل کردهایم. علاوه بر این برای ریکاوری، برنامههای خاصی داریم و حتی هتل فولادشهر که متعلق به کارخانه ذوبآهن اصفهان است را برای اردوی شبانهروزی بازیکنانمان در اختیار گرفتیم.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در پایان تاکید کرد: بودجه ذوبآهن نسبت به سال گذشته هشت میلیارد تومان کاهش داشته است. با توجه به بحرانهایی که وجود دارد، من هم موظف هستم برای نجات کارخانه از این شرایط مشارکت کنم ولی در کل مشکل خاصی متوجه تیم نیست.
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