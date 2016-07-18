رضا بمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های فوتسال لیگ نوجوانان و جوانان استان قم به طور رسمی از روز اول مردادماه در سالن ۲هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم آغاز می‌شود و آینده سازان فوتسال قم به میدان می‌روند.

وی افزود: برنامه هفته اول مسابقات لیگ نوجوانان اعلام شده است که تیم‌های انصار و آتلیه طهران دیدار افتتاحیه لیگ ۹۵ را برگزار می‌کنند و از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه برابر هم صف آرایی خواهند کرد.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال قم گفت: تیم‌های المپیاد و مهدیار از ساعت ۱۱ و مرصاد و الوند از ساعت ۱۲ برابر هم قرار می‌گیرند ضمن اینکه دیدار منتظران و ارم کیش از ساعت ۱۳، فیزیوتراپی ابوریحان و هنرجو از ساعت ۱۴ و آپکوپارس و رییس کرمی از ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

بمانی بیان داشت: از مسابقات لیگ جوانان از هفته نخست نیز ۴ مسابقه برگزار خواهد که مسابقه تیم‌های فوتسال آپکو پارس و ارم کیش از ساعت ۱۶ روز جمعه آغازگر این دوره از رقابت‌ها خواهد بود.

وی عنوان کرد: در ادامه این مسابقات پارسا و صدراسیستم از ساعت ۱۷ دیدار می‌کنند، آتلیه طهران از ساعت ۱۸ برابر فیزیوتراپی ابوریحان به میدان می‌رود و رئیس کرمی و الوند از ساعت ۱۹ برابر هم قرار خواهند گرفت.

مسئول کمیته فوتسال هیئت فوتبال قم تصریح کرد: فوتسال پایه قم در لیگ‌های کشوری چند نماینده دارد و تیم آپکو پارس در لیگ برتر فوتسال جوانان کشور و تیم الوند در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور به میدان خواهند رفت.