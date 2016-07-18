طرح سامان دهی خدمت به نیازمندان در قالب «مرکز نیکوکاری»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید باقر آیت میردامادی، امام جماعت مسجد جامع امام رضا (ع) خیابان نفیس تهران گفت: خداوند در آیات نخست سوره بقره «ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًی لِلْمُتَّقِینَ. الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ» (بقره: ۲-۳)، «دستگیری از نیازمندان و مستمندان» را شاخص پرهیزگاران و هم ردیف با «ایمان به غیب» و «برپایی نماز» بیان کرده است.

وی افزود: انسان نمازگزار و مومن به پیامبر (ص)، اهل بیت (ع) و قیامت، درصورت سستی در انفاق، در زمره پرهیزگاران نخواهد بود. بنابراین هر فردی باید بخشی از اموال و دارایی خود مانند پول، ریاست، قدرت و علم را انفاق کند. برای نمونه رییس یک سازمان باید بدون واسطه مشکلات مردم را بشنود و در خدمت آنان باشد.

امام جماعت مسجد جامع امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: اسلام برای تحکیم و تعمیق اهمیت و ارزشمندی کمک به نیازمندان، عبادت فردی –نماز و زیارت- را همراه با عبادت اجتماعی –قربانی در عید قربان و زکات در عید فطر- مطرح کرده است. در واقع اسلام، نماز و عبادت بدون کمک به فقرا و نیازمندان را نمی پذیرد. بنابراین در اعیاد قربان و فطر علاوه بر عبادت پروردگار باید از نیازمندان دستگیری کرد.

وی اضافه کرد: اشاره به انفاق، راه اندازی صندوق قرض الحسنه، گرفتاری مالی مردم و ... برنامه همیشگی منبرهایم است. به همین دلیل صندوق خیریه و مرکز نیکوکاری کمک به فقرا و یتیمان را در جوانی تاسیس کردم.

آیت الله آیت میردامادی تاسیس «مرکز نیکوکاری» مسجد جامع امام رضا (ع) را اقدامی بنیادین و تازه در دستگیری از فقرا، یتمیان و نیازمندان خواند و تصریح کرد: دو سال پیش طی نامه نگاری هایی به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، خواستار راه اندازی مرکزی در منطقه ۱۵ تهران با هدف سامان دهی فعالیت های خیرخواهانه شدم که سرانجام با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، ۱۵ ماه مبارک رمضان، «مرکز نیکوکاری» راه اندازی شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی «مرکز نیکوکاری» مسجد جامع امام رضا (ع)، استمرار کمک رسانی به نیازمندان آبرومند و یتمیان در طول سال است؛ کسانی که شاید درآمد ماهیانه و ثابت دارند اما کفاف خرج و هزینه هایشان را نمی کند:

به احوال آن شخص بباید گریست که دخلش بود نوزده، خرجش بیست

نماینده آیت الله العظمی نوری همدانی اضافه کرد: «مرکز نیکوکاری» مسجد جامع امام رضا (ع) با بررسی های میدانی و دقیق، تاکنون پرونده ۵۰ نیازمند آبرومند را تشکیل داده است که این افراد در تمام سال از کمک های مادی شامل خوراک، پوشاک، وام های بلاعوض و ... استفاده می کنند. ضمنا پرونده هایی در حال بررسی و تشکیل است.

وی افزود: «مسجد» باید مرکز تمام فعالیت های نیکوکارانه، فرهنگی و اجتماعی باشد. درحالی که برخی «خانه خدا» را صرفا محلی برای عبادت می دانند.

آیت الله آیت میردامادی خاطرنشان کرد: همچنان که مسجد در صدر اسلام، مرکز تمام فعالیت ها و برنامه های جامعه بود، امروزه نیز باید محل عبادت، کانون فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و پناهگاه بیچارگان باشد

وی گفت: هر فردی باید «مسجد» را مرکز رفع تمام مشکلات خود بداند؛ به طوری که این مکان را مهم تر از ادارات و سازمان ها در رفع مشکلاتش بداند.

امام جماعت مسجد جامع امام رضا (ع) افزود: «مسجد» مرکز برکات معنوی (اقامه نماز و قرائت ادعیه و زیارات) و مادی (دستگیری از نیازمندان و گرفتاران آبرومند) باشد.