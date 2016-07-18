امکان شرکت در اردوهای جهادی برای تمام اقشار جامعه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هسته توانمند سازی حرکت های جهادی سازمان بسیج دانشجویی کشور اعلام شد: سالهاست از آغاز حرکت های جهادی اقشار مختلف مردم اعم از دانشجویان، دانش آموزان و طلبه ها جهت خدمت رسانی به مناطق محروم و حاشیه شهر می گذرد.

این حرکت عظیم، در این سالها توانسته است در رفع محرومیت و همچنین ایجاد روحیه کار و تلاش، همت و فرهنگ جهادی در بین آحاد مردم به خصوص جوانان موثر باشد.

اما با تمام تلاشهای صورت گرفته در این مسیر، همچنان شاهد وجود مشکلات و محرومیت در این مناطق هستیم که برای برطرف شدن آنها نیاز به کمک و همیاری عموم مردم است.

لذا امسال بنا داریم همه اقشار مردم را به این اردوها دعوت کنیم. اردوهایی که هم خودسازی است و هم خدمت.

درهمین خصوص در سایت جهادگران این امکان به وجود آمده است تا تمام علاقه مندان بتوانند جهت شرکت در اردوهای جهادی به صورت متمرکز اعلام آمادگی کرده و ثبت نام کنند.

بعد از ثبت نام، داوطلبین به گروههای جهادی معرفی و زمینه حضور بخشی از داوطلبین فراهم می شود.