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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

امکان شرکت در اردوهای جهادی برای تمام اقشار جامعه فراهم شد

امکان شرکت در اردوهای جهادی برای تمام اقشار جامعه فراهم شد

هسته توانمند سازی حرکت های جهادی سازمان بسیج دانشجویی اعلام کرد: برای برطرف شدن مشکلات مناطق محروم امسال بنا داریم همه اقشار مردم را به اردوهای جهادی دعوت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هسته توانمند سازی حرکت های جهادی سازمان بسیج دانشجویی کشور اعلام شد: سالهاست از آغاز حرکت های جهادی اقشار مختلف مردم اعم از دانشجویان، دانش آموزان و طلبه ها جهت خدمت رسانی به مناطق محروم و حاشیه شهر می گذرد.

این حرکت عظیم، در این سالها توانسته است در رفع محرومیت و همچنین ایجاد روحیه کار و تلاش، همت و فرهنگ جهادی در بین آحاد مردم به خصوص جوانان موثر باشد.

اما با تمام تلاشهای صورت گرفته در این مسیر، همچنان شاهد وجود مشکلات و محرومیت در این مناطق هستیم که برای برطرف شدن آنها نیاز به کمک و همیاری عموم مردم است.

لذا امسال بنا داریم همه اقشار مردم را به این اردوها دعوت کنیم. اردوهایی که هم خودسازی است و هم خدمت.

درهمین خصوص در سایت جهادگران این امکان به وجود آمده است تا تمام علاقه مندان بتوانند جهت شرکت در اردوهای جهادی به صورت متمرکز اعلام آمادگی کرده و ثبت نام کنند.

بعد از ثبت نام، داوطلبین به گروههای جهادی معرفی و زمینه حضور بخشی از داوطلبین فراهم می شود.

کد مطلب 3716842
زهرا سیفی

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    نظرات

    • M IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      چه جوری تو اردو های جهادی شرکت کنیم

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