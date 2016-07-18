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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان الشتر مطرح کرد؛

کشف ۲۳ کیسه زغال غیرمجاز از متخلفان عرصه‌های منابع طبیعی الشتر

کشف ۲۳ کیسه زغال غیرمجاز از متخلفان عرصه‌های منابع طبیعی الشتر

الشتر - رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان الشتر از کشف ۲۳ کیسه زغال غیر مجاز از متخلفان عرصه های منابع طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نظر پوری با اشاره به کشف ۲۳ کیسه ذغال غیر مجاز از متخلفان عرصه های منابع طبیعی الشتر اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سلسله با هماهنگی پاسگاه انتظامی «عدل آباد قلایی» با گشت زنی، متخلفان عرصه های منابع طبیعی را با ۲۳ کیسه ذغال غیر مجاز بازداشت کردند.

وی گفت: براساس گزارش های مردمی مبنی بر تهیه ذغال توسط افراد متخلف، نیروهای یگان حفاظت این اداره و پاسگاه انتظامی عدل آباد با گشت زنی و کنترل منطقه در عرصه های جنگلی و گلوگاهها یک دستگاه نیسان را در حین بارگیری ذغال در عرصه های جنگلی مشاهده کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان الشتر ادامه داد: در این راستا در بازرسی از خودروی رویت شده فرد متخلف که قصد حمل ۲۳ کیسه ذغال را داشت بازداشت و خودروی وی به همراه ذغال ها به اداره منابع طبیعی آبخیزداری شهرستان انتقال داده شد.

نظر پوری تصریح کرد: این متخلف برای سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3716858

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