توسعه کشت گلخانه ای در استان تهران تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری در بیست و ششمین جلسه توسعه ستاد کشت های گلخانه ای و قارچ استان با تأکید بر اینکه بحث اصلی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت های گلخانه ای است، اظهار داشت: برای استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی چاره ای جز توسعه کشت های گلخانه ای نداریم.

وی افزود: به موازات توسعه کشت های گلخانه ای، موضوع صادرات نیز باید پیگیری شود که در این خصوص سازمان صنعت و معدن هم ورود پیدا کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد: توسعه واحدهای گلخانه ای امری اجتناب ناپذیر است و باید تمامی بخش های مربوطه از جمله بانک، شهرداری و ... برای تسهیل در امر توسعه کشت های گلخانه ای تلاش کنند.

منصوری با تأکید بر اینکه در بحث توسعه کشت های گلخانه ای تمامی مسئولان و بخش ها باید دغدغه این امر را داشته باشند، یادآور شد: با توسعه کشت های گلخانه ای باید بهره وری را افزایش دهیم.

وی متذکر شد: برای رسیدن به هدف باید روند کار را تسهیل کنیم، نه اینکه خود مانع اجرای این امر باشیم، بنابراین لازم است تمامی بخش ها برای صدور مجوز توسعه کشت های گلخانه ای، با سازمان ها هماهنگی و مساعدت لازم را داشته باشند.