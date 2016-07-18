به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ظهر دوشنبه در مراسم اختامییه سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: امسال وزارت آموزش وپرورش موفق شد با همکاری اداره اوقاف خراسان رضوی، مسابقاتی هماهنگ و درخور شهر امام مهربانی‌ها در مشهد برگزار کند.

محمدرضا مصیب زاده خطاب به برگزیدگان این مسابقات ادامه داد: پس اتمام این مراسم، فعالیت برگزیدگان و نخبگان کشوری تازه آغاز می‌شود و این شما هستید که هرکدام باید کار آموزش قرآن و مفاهیم آن را به دیگران در تک تک نقاط کشور انجام دهید.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به میزبانی کشور ایران در مسابقات قرآنی در روزهای آتی گفت: تلاش خواهیم کرد از برگزیدگان این مسابقات کشوری در زمان برگزاری مسابقات بین‌المللی نیز استفاده کنیم.

در این مراسم، سید جواد حسینی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جمعی از مدیران و معاونین وی حضور داشتند.

گفتنی است در پایان این مراسم نفرات اول تا پنجم رشته‌های احکام، نماز، قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و انشای نماز معرفی شدند.





