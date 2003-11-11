عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الحيات
- نيروهاي امنيتي سعودي گروهي مظنون به دست داشتن در انفجارهاي رياض را بازداشت كردند.
- چهارعراقي در بصره كشته شدند و 6 تن در مقابل دادگاهي در بغداد زخمي شدند ، فشارها بر رامسفلد افزايش يافت .
- امير عبدالله : تروريستها را تعقيب و آنها را در چنگ خود گرفتار خواهيم كرد.
- مبادله اسرا : حزب الله منتظر ميانجي آلماني است .
- آرميتاژ: حل درگيري عربي اسراييلي ، تروريسم القاعده را پايان نخواهد داد.
- واشنگتن : دادگاه عالي مشروعيت بازداشتها درگوانتانامو را بررسي مي كند.
- انفجارها در اردوگاه عين الحلوه لبنان
- مايل مور(كارگردان آمريكايي فيلم هاي مستند) انگليسي ها را به برگزاري تظاهرات بر ضد بوش فراخواند
* الشرق الاوسط
- رد پاي القاعده در انفجار رياض به چشم مي خورد.
- قربانيان عرب در انفجار رياض
- بارزاني : شوراي حكومت انتقالي نياز به بازسازي دارد.
- ايران ، غني سازي اورانيوم را متوقف كرد.
- شارون با پيشنهاد ربودن نصر الله مخالفت كرد.
* القدس العربي
- آمريكا : آمريكا براي سرنگوني آل سعود تلاش مي كند.
- برمر پيش بيني كرد ، مقاومت عراقي بر ضد نظاميان آمريكايي افزايش يابد.
- تركيه : درگيريها ميان آمريكايي ها و حزب كارگران كردستان درشمال عراق
- نخست وزير سابق نروژ خواستار برچيدن ديوار ننگ(ديوار حائل ) در مناطق فلسطيني شد.
- موفاز به ربودن نصر الله تهديد كرد.
- يك مردم مسلح فلسطيني به دفتر روزنامه النهار لبنان يورش برد.
* الزمان
- نصف كارگران عراقي از نبود فرصتهاي شغلي رنج مي برند.
-100 عراقي در موصل و الرمادي بازداشت شدند.
- شيراك خواستار حل سياسي مشكل عراق شد.
- تظاهرات در شهرك صدر در اعتراض به قتل شهردار آن
- كويزومي به اعزام نيرو به عراق متعهد شد.
- افزايش بهاي دينار عراق
- موفاز در تلاش براي از سرگيري مذاكرات با فلسطيني ها به آمريكا رفت .
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز سه شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .
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