عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الحيات

- نيروهاي امنيتي سعودي گروهي مظنون به دست داشتن در انفجارهاي رياض را بازداشت كردند.

- چهارعراقي در بصره كشته شدند و 6 تن در مقابل دادگاهي در بغداد زخمي شدند ، فشارها بر رامسفلد افزايش يافت .

- امير عبدالله : تروريستها را تعقيب و آنها را در چنگ خود گرفتار خواهيم كرد.

- مبادله اسرا : حزب الله منتظر ميانجي آلماني است .

- آرميتاژ: حل درگيري عربي اسراييلي ، تروريسم القاعده را پايان نخواهد داد.

- واشنگتن : دادگاه عالي مشروعيت بازداشتها درگوانتانامو را بررسي مي كند.

- انفجارها در اردوگاه عين الحلوه لبنان

- مايل مور(كارگردان آمريكايي فيلم هاي مستند) انگليسي ها را به برگزاري تظاهرات بر ضد بوش فراخواند

* الشرق الاوسط

- رد پاي القاعده در انفجار رياض به چشم مي خورد.

- قربانيان عرب در انفجار رياض

- بارزاني : شوراي حكومت انتقالي نياز به بازسازي دارد.

- ايران ، غني سازي اورانيوم را متوقف كرد.

- شارون با پيشنهاد ربودن نصر الله مخالفت كرد.

* القدس العربي

- آمريكا : آمريكا براي سرنگوني آل سعود تلاش مي كند.

- برمر پيش بيني كرد ، مقاومت عراقي بر ضد نظاميان آمريكايي افزايش يابد.

- تركيه : درگيريها ميان آمريكايي ها و حزب كارگران كردستان درشمال عراق

- نخست وزير سابق نروژ خواستار برچيدن ديوار ننگ(ديوار حائل ) در مناطق فلسطيني شد.

- موفاز به ربودن نصر الله تهديد كرد.

- يك مردم مسلح فلسطيني به دفتر روزنامه النهار لبنان يورش برد.

* الزمان

- نصف كارگران عراقي از نبود فرصتهاي شغلي رنج مي برند.

-100 عراقي در موصل و الرمادي بازداشت شدند.

- شيراك خواستار حل سياسي مشكل عراق شد.

- تظاهرات در شهرك صدر در اعتراض به قتل شهردار آن

- كويزومي به اعزام نيرو به عراق متعهد شد.

- افزايش بهاي دينار عراق

- موفاز در تلاش براي از سرگيري مذاكرات با فلسطيني ها به آمريكا رفت .





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