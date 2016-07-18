جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۴۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۸۳ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۱۰ هزار و ۱۹۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۵۰۷ تومان، هر یورو را ۳۹۰۳ تومان، هر پوند را ۴۷۰۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۸ و درهم امارات را ۹۵۹ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه