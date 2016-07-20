نگاهی غیرمستقیم به ربودن ۵ مرزبان ایرانی/ قضاوت نکردم

امیر اخوین کارگردان نمایش «ساخته‌گی» که این روزها در تالار مولوی روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تا امروز شاهد بازخوردهای خوبی از سوی مخاطبان بوده ایم و شیوه اجرایی کمتر تجربه شده این نمایش مورد توجه دانشجویان و هنرمندانی که به دیدن کار آمده اند، قرار گرفته است.

وی درباره شیوه اجرای نمایش بیان کرد: این شیوه اجرایی، شیوه جدیدی به حساب می آید به همین جهت اجرای آن برای من ریسک بالایی داشت و ابتدا از اجرای کار می ترسیدم. این نمایش به شیوه «لکچر پرفورمنس» اجرا می شود به این مفهوم که من نمایش را برای مخاطبان تعریف می کنم. در واقع من موضوعی براساس یک اتفاق واقعی داشتم که به هیچ شکلی نتوانستم آن را بنویسم اما از آنجایی که دغدغه به صحنه بردنش را داشتم تصمیم گرفتم آن را تعریف کنم و بعدا نیز متوجه شدم که به این شیوه اجرایی «لکچر پرفورمنس» می گویند.

اخوین درباره مضمون و داستان نمایش توضیح داد: «ساخته‌گی» یک مستند گزارشی از یک واقعه تاریخی است اما به صورت مستقیم به آن اتفاق نمی پردازد. در این نمایش به شکل غیرمستقیم داستان ۵ مرزبان ایرانی که در مرز جکیگور استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند که در پی این حادثه یک نفر کشته و باقی آزاد شدند، روایت می‌شود. در واقع در این نمایش امیر اخوین رو به مخاطب از تجربه ای که بی ربط به واقعه ربوده شدن سربازها است سخن می گوید و از طرف دیگر شخص دیگری درباره حادثه مشابهی که در این زمینه برایش اتفاق افتاده صحبت می کند.

این کارگردان جوان متذکر شد: از سه سال قبل که این اتفاق رخ داده ذهن من را درگیر کرده است و خیلی دوست داشتم در این باره حرف بزنم. این نمایش بازخوانی مجددی از این اتفاق است و قرار نیست مخاطب از زبان سربازها این حادثه را ببیند بلکه تنها گزارشی از این رویداد می بیند.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: در همان دوران فیلمی از سربازان منتشر شد که گروه تروریستی جیش العدل از آنها گرفته بود در این نمایش درباره ساختگی بودن یا نبودن این فیلم بحث می شود اما قضاوتی در کار نیست یعنی همانقدر که در این نمایش دلیلی برای ساختگی بودن این فیلم ارائه می شود دلایلی هم بر درست بود آن مطرح می شود.

این نمایش به شیوه «لکچر پرفورمنس» اجرا می‌شود. «لکچر پرفورمنس» صحبت در مورد یک واقعه تاریخی بر پایه اسناد و مدارک درست و پرفورمنس در کنار آن است.

اسما رمضانی و امیر اخوین بازیگران این نمایش‌ هستند. همچنین حسن جودکی تهیه کننده، آرمان کوچکی گرافیست، مهسا اکرمی مشاور گروه و رسول کاهانی ساخت تیزر دیگر عوامل اجرایی این نمایش‌ را تشکیل می دهند.

نمایش «ساخته‌گی» نوشته و کار امیر اخوین تا ۳۱ تیرماه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن کوچک تالار مولوی به صحنه می‌رود.