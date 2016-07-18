  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

رکوردشکنی دوچرخه‌سوار لرستانی در مسابقات قهرمانی پیست کشوری

خرم آباد - «کسری باقرپور» دو چرخه سوار استان لرستان رکورد مسابقات قهرمانی پیست کشوری را شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی پیست کشور از روز شنبه ۲۶ تیرماه در پیست مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و کسری باقرپور رکابزن بروجردی از تیم لرستان توانست در این مسابقات رکورد شکنی کند.

این رکاب زن لرستانی با ثبت زمان ۱۰ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه رکورد دار این رشته لقب گرفت چرا که رکورد این رشته تا پیش از این در اختیار محمد دانشور بود و باقرپور توانست ۸ صدم ثانیه رکورد کشور را بهبود ببخشد.

امیرحسین جمشیدیان نیز دیروز در ۳ کیلومتر تعقیبی رکورد شکنی کرد که این امر حکایت از بالا بودن انگیزه جوانان در مسابقات امسال دارد.

