به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی پیست کشور از روز شنبه ۲۶ تیرماه در پیست مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و کسری باقرپور رکابزن بروجردی از تیم لرستان توانست در این مسابقات رکورد شکنی کند.

این رکاب زن لرستانی با ثبت زمان ۱۰ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه رکورد دار این رشته لقب گرفت چرا که رکورد این رشته تا پیش از این در اختیار محمد دانشور بود و باقرپور توانست ۸ صدم ثانیه رکورد کشور را بهبود ببخشد.

امیرحسین جمشیدیان نیز دیروز در ۳ کیلومتر تعقیبی رکورد شکنی کرد که این امر حکایت از بالا بودن انگیزه جوانان در مسابقات امسال دارد.