علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ هر کیلوگرم شکر در بازار تا قبل از ماه رمضان دو هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ اما با شروع ماه رمضان قیمت این محصول افزایش یافت و امروز به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.
رحمتی تصریح کرد: متأسفانه قیمتگذاریها بهصورت سلیقهای اعمال میشود و هیچگونه نرخ و مصوبه مشخصی برای فروش شکر در بازار بجنورد وجود ندارد.
وی بابیان اینکه افزایش قیمت شکر در بازار مصرف ناشی از برخی سودجوییها و دلالبازیها است، افزود: یکی از علل بالا بودن قیمت شکر در بازار، جمعآوری و نگهداری شکر توسط تجار است، به همین دلیل زمانی که شکر از سطح بازار جمعآوری و بازار پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان نیست، قیمت افزایش مییابد.
رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تصریح کرد: شکر مصرفی بجنورد همیشه از اهواز تهیه میشود که با توجه به نداشتن عامل فروش مشخص، قیمت آن نیز متغیر است.
رحمتی گفت: در حال حاضر شکر همانند قیمت طلا، بالا و پایین میشود و قیمت ثابتی برای آن در بازار وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه اکنون فصل تهیه انواع مربا بوده و بازار تقاضای آن نیز زیاد است، متأسفانه مردم برای تهیه شکر با مشکل روبرو شدهاند.
افزایش قیمت شکربر تولید آبنبات بیتأثیر است
رییس اتحادیه آبنبات فروشان بجنورد گفت: افزایش قیمت شکربر روی قیمت آبنبات هیچ تأثیری نداشته است.
رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحادیه آبنبات سازان بجنورد علاوه برافزایش تولید به دنبال حمایت از مصرفکننده است و به همین دلیل افزایش قیمت شکر تأثیری بر روی قیمت آبنبات نداشته است.
رییس اتحادیه آبنبات فروشان بجنورد تصریح کرد: قیمت شکر مقطعی و ممکن است قیمت کاهش پیدا کند.
قیمت شکر در بازار ثابت نیست
یکی از مصرفکنندگان اظهار کرد: متأسفانه به هر مغازهای رجوع میکنیم قیمت ثابتی را اعلام نمیکنند.
خانم مرادی به خبرنگار مهر گفت: قیمت شکر در بعضی از مغازهها سه هزار و ۸۰۰ تومان و برخی دیگر سه هزار و ۷۰۰ تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه اتحادیه مشخصی برای توزیع شکر در شهر بجنورد وجود دارد، انتظار میرود، مسئولان مربوطه کنترل مناسبی برای جلوگیری از گرانفروشی و تثبیت قیمت شکر در بازار داشته باشند.
