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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

تحولات فلسطین؛

درگیری مسلحانه در جنین/ فرود هواپیمای سعودی در «بن گوریون»

درگیری مسلحانه در جنین/ فرود هواپیمای سعودی در «بن گوریون»

بر اساس اظهارات شاهدان عینی در جریان درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر قدس و مبارزان فسلطینی چند نفر از فلسطینیان مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العهد»، این درگیری به دنبال تخریب منزل یکی از اسرای فلسطینی به نام «بلال ابو زید کمیل» در حومه شهر جنین در کرانه باختری رخ داد، که در جریان آن تعدادی از فلسطینیان مجروح شدند.

در همین حال در جریان تظاهرات در شهر قلقیلیه  نیز نظامیان اسرائیلی با شلیک به سمت تظاهرات کنندگان دو نفر را مجروح کردند.

اما در ادامه بازداشت های روزانه رژیم صهیونستی در کرانه باختری، امروز نیز نظامیان اشغالگر ۹ جوان فلسطینی را در بخش های مختلف کرانه باختری ربودند.

در همین حال منابع خبری از فرود نخستین هواپیمای مسافربری سعودی در فرودگاه بن گوریون خبر می دهند، این برای نخستین بار است که پرواز مستقیم میان عربستان و رژیم صهونیستی انجام می شود.

کد مطلب 3716959
سمیه خمارباقی

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