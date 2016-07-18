درگیری مسلحانه در جنین/ فرود هواپیمای سعودی در «بن گوریون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العهد»، این درگیری به دنبال تخریب منزل یکی از اسرای فلسطینی به نام «بلال ابو زید کمیل» در حومه شهر جنین در کرانه باختری رخ داد، که در جریان آن تعدادی از فلسطینیان مجروح شدند.

در همین حال در جریان تظاهرات در شهر قلقیلیه نیز نظامیان اسرائیلی با شلیک به سمت تظاهرات کنندگان دو نفر را مجروح کردند.

اما در ادامه بازداشت های روزانه رژیم صهیونستی در کرانه باختری، امروز نیز نظامیان اشغالگر ۹ جوان فلسطینی را در بخش های مختلف کرانه باختری ربودند.

در همین حال منابع خبری از فرود نخستین هواپیمای مسافربری سعودی در فرودگاه بن گوریون خبر می دهند، این برای نخستین بار است که پرواز مستقیم میان عربستان و رژیم صهونیستی انجام می شود.